AI擴散效應到散熱模組

【撰文／張文赫】

散熱模組也是近期的強勢族群，其實也算是AI概念股的擴散，我最近看一個國外的報導提到Chat GPT要生成一篇文章，產生的高溫可以烤熟一隻雞，所以你想想看只是生成一篇文章就可以產生這麼多的熱量，那未來高速運算你要產生AI的圖像影片會產生多高的溫度？散熱就變的非常重要。

散熱模組三雄本波領頭上漲的是健策(3653)四大產品線包括均熱片、LED導線架、ILM連接器扣件、車用水冷式散熱模組。其中，均熱片近年主要成長動能多來自伺服器晶片客戶需求強勁，LED導線架聚焦在車用市場，車用水冷式散熱模組主攻電動車。搶進HPC半導體大廠合作開發新一代均熱片，成為散熱模組的股王。法人最愛的是雙鴻(3324)去年業外匯兌收益助攻EPS 14.68元，板卡需求回升 今年增加伺服器比重，線型已經打出了一個大碗底有機會去挑戰去年的高點，伺服器比重相對高的是奇鋐(3017)佔營收接近3成，去年EPS達11.78元首度突破一個股本，只是股價表現相對溫吞。

中低價位散熱股更飆

但是散熱模組就是股價都不便宜，健策都快500，雙虹超過200，奇鋐股價也接近150，所以資金往中低價股散熱族群擴散，例如泰碩(3338)最近股價強勢創下波段新高，去年EPS3.05元。但是在法會中泰碩總經理梁竣興對上半年營運表示保守，下半年隨市況轉佳有機會續攻。艾姆勒(2241)雖然掛在汽車股，但是主要的產品是電動車用散熱去年-2.45元，居然股價也漲了起來，那有沒有獲利成長，股價比泰碩更便宜的散熱模組廠？最近股價表現也滿讓市場注意的是協禧(3071)協禧目前車用風扇主要應用在影音娛樂、中控台與座椅等內裝，出貨給歐美 Tier 1 客戶，再間接供應特斯拉，去年透過韓系電池廠開始供應福斯、特斯拉、奧迪和通用等車廠電動車電池，今年開始將為日本商用車製造商五十鈴汽車旗艦中大型Elf電動版卡車。

協禧在散熱部分還有一個更讓人留意的布局，就是在無人機的散熱風扇，軍工股因為地緣政治風險的升高，表現也很強勢，雷虎、寶一、漢翔股價表現都是大漲一波，但是大家可能都忽略了，其實像無人機、無人潛艦這些高精密的軍工武器也需要散熱，而協禧是少數提前布局的散熱廠商，再看獲利的部份，更可以看出協禧這幾年提前布局的成果，去年eps2.08元，創下歷史新高，股價應該還有續攻力道。