指數高檔震盪 緊抓矽智財及軍工概念！

如果你有持續關注，那麼就一定會留意到強勢股如世芯-KY，現階段，從矽谷銀行倒閉到昨晚的瑞士信貸又嚇大家一跳! 我第一時間用影片來告訴大家，瑞士信貸一定不會跟SVB相同，把握震盪回檔的時刻!

以加權指數來說，在外在環境疑慮未除之前，應該還是以橫向震盪為主要的走勢，區間落在月線到季線之間來回震盪整理，換句話說，這時候的加權指數，要往上大漲不容易，但是要立即有向下的風險也沒有，因此，指數不動，我們在操作上可以暫時忽略指數的波動，但是個別題材股就很精彩，以我們在兩週之前贈送資料給大家的三檔標的，世芯-KY(3661)大漲，邑錡(7402)也大漲創高，聯電(2303)雖然股本比較大，但是也走出自己的路向上過高，所以，現在就是個選股不選市的行情，軍工及矽智財等，依舊是接下來最為看多的選項!

AI帶動世芯-KY繼續衝

加權指數呈現反覆震盪走勢，短線再度有轉強機會，但中期預估仍是橫向盤整，這裡的操作就是選股為主，個別題材如矽智財及軍工等都穩健偏多。

外在金融市場仍具有變數，本週四聯準會會議也是觀察指標，不過從最新的利率期貨觀察，聯準會很可能在今年六月份開始降息，但是這對目前的金融市場並不一定是好事情，因為顯示背後可能有特殊原因使聯準會要提早降息，因此我們的操作選股會比較避開權值股及外資概念的標的，矽智財及軍工概念持續看好，今年九月份航空展，預估也會是包含無人機等軍工體系利多最甚的時刻!到時候再來考慮獲利了結!目前相關持股就續抱就可以。

那麼時序進入三月下旬，接下來的選股策略為何?我認為還是以個股表現居多，矽智財及軍工在目前趨勢的浪頭上續強，而電動車及充電樁也值得關注，例如近期建碁(3046)及連宇(2482)大漲創高，我們也就持續追蹤。