樺漢＋英威康＋夆典打造低碳永續馬稠後智慧園區

【撰文/陳澤樂】

繼馬稠後產業園區後期開發案在2019動土開工後，馬稠後智慧園區日前也舉行開工啟動典禮，將提供廠商以智慧製造應用為主軸，規劃結合AI、大數據分析、IOT物聯網、自動化、5G應用等工業技術數位化的示範場域，讓園區廠商透過新型態綠色智慧生產園區，如智慧永續、智慧治理與智慧管理平台的系統等建置，來建構智慧化環境，藉以實現數位國家、智慧城市的目標。

由英威康科技、樺漢(6414-TW)旗下樺康智雲、佳研智聯合和夆典科技(3052-TW)共同建置的馬稠後智慧園區，除了打造地下化公共管線、道路系統、無線網路、空氣與水質監測、智慧桿佈建路燈等公共設施，軟體部分也導入智慧建築雲端平台，將強大的物聯網技術與物業管理系統，帶領嘉義縣朝「數位國家、智慧城市」邁進一大步。

在總統府林佳龍秘書長主持下隆重舉行，包括立法院陳歐珀委員、嘉義縣長翁章梁與嘉義縣議長張明達、樺漢科技董事長朱復銓、台數科董事長廖紫岑等貴賓皆親自出席。

總統府秘書長林佳龍指出，嘉義縣政府建置馬稠後產業園區，中央也加碼85億元經費打造鄰近嘉義高鐵特區的「嘉義科學園區」，並以發展智慧農業、精準健康及智慧載具為軸心。此外，中央也協助推動設置了「亞洲無人機AI創新應用研發中心」，未來嘉義縣將成為全台灣集合研發、製造、測試完整的無人機產業聚落，業者可充分運用在地資源，於嘉義科學園區進行研發，把量產的任務放在馬稠後產業園區。

作為科技島的台灣，由數位科技帶動產業的創新，是目前政府極力推動的政策，未來馬稠後智慧園區，也將會提供廠商一個以智慧製造、智慧應用為主軸，規劃結合AI、大數據分析、IOT物聯網、自動化、5G應用等工業技術數位化的示範場域，讓園區廠商透過新型態綠色智慧生產園區，如智慧永續、智慧治理與智慧管理平台的系統等建置，來建構智慧化環境，藉以實現「數位國家、智慧城市」的目標，讓嘉義的產業結構全面轉型，嘉義「農工大縣」發展又往前邁進了一步。

嘉義縣長翁章梁表示，廣達343公頃的馬稠後後期產業園區開發，在108年12月10日由蔡英文總統主持動土開工後，目前園區公共設施工程積極的展開施工，招商坵塊標售率也高達98%，已有97家廠商標購土地，並陸續辦理交地中，剩下四筆的坵塊，目前刻正辦理公告標售，園區預計在2025年底開發完成。

馬稠後後期產業園區規畫的二大主軸分別為:智慧健康照護園區及智慧機械園區，為配合嘉義科學園區的設置與未來智慧城市的推動，嘉義縣也啟動了運用發展智慧園區計畫，包括了環境監測、智慧管理與安全環境系統等。

馬稠後智慧園區完工後，屆時將運用先進的資通訊通信技術，蒐集園區資訊並進行即時處理與經營，涵蓋範圍包含設備自動化、環境與公共設施即時監測、異常狀況預警、發展共用資訊平台、能源智慧化管理等，達成提高園區產能、企業競爭力與資源效能最佳化。