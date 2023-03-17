低軌衛星大爆發 台廠供應鏈夯

【賴建承CSIA】

全球最大太空衛星年度大展「Satellite 2023」於3/13-3/16在美國華盛頓特區登場，由於是以衛星和太空技術產業為主題的重要展覽，因此成了SpaceX、OneWeb、Telesat、亞馬遜等大廠同場爭鋒。去年會展就吸引來自120個國家、超過1萬2500人、逾300家廠商參與，研判今年規模可望再擴大。此外，在蘋果表示iPhone 14手機支援衛星通訊下，三星等安卓大廠也積極布局低軌衛星，難怪今年CES展、MWC展等均有相關展出。

2030年全球有1.7萬顆低軌衛星

2020年全球衛星產業規模達2710 億美元，其中低軌道衛星規模僅占31.1億美元，由於低軌衛星具「低延遲、低輻射、低成本」等特性，故預估到2026年市場規模將會來到113億美元，年複合成長率達24%，其中又以地面設備佔50%最大，衛星服務則以44%次之。目前低軌道衛星營運商中SpaceX以近4000顆衛星發射數及40萬用戶領先群雄，而其核准發射的數量更高達41914顆，其次是亞馬遜的3236顆的核准發射數，至於OneWeb核准發射數為648顆，已經發射462顆。工研院更表示，到了2030年全球有1.7萬顆低軌衛星，成長450%，將帶動12兆台幣產值。由於台灣有多家廠商早已卡位相關周邊，研判供應鏈可望成為衛星大舉發射下的受惠股。

啟碁受惠相位陣列天線商機

目前主要的低軌道衛星營運商皆採用相位陣列天線，以可操控的無線電波束來改變訊號接收方向，使天線於靜止狀態時仍可以追蹤高速移動的低軌道衛星，及在切換過程中能平穩傳遞訊號，而擁有相位陣列天線製造能力的網通廠啟碁(6285)將可望大幅受惠。啟碁去年第四季稅後獲利10.3億，季減16.3%、年增210.2%，EPS2.6元，全年賺31.21億，年增率153.35%，EPS7.93元，將配發5元現金股利。今年2月營收82.61億，月增8.2%、年增52.3%，累計前2月營收158.9億，年成長29.95%，2023年營收有向千億元挺進之實力，預估EPS有挑戰賺一個資本額的實力，本益比僅9倍。雖然投信減碼，不過外資買盤有回籠，且股價站上月線，月線與季線也呈現黃金交叉，研判只要月線不破多頭可期。

昇達科通吃四大低軌衛星廠訂單

昇達科(3491)通吃SpaceX、Telesat、Oneweb、Kuiper等四大低軌衛星廠訂單，過去兩年來自低軌衛星的營收成長率高達8成，也連帶拉高營收占比，估計昇達科去年第四季低軌衛星的營收占比達17%，2022年獲利成長15%，EPS4.36元。昇達科主要產品包括射頻天線產品、電信網路工程產品，及無線行動通訊、衛星寬頻網路等，尤其看好衛星產品為最大動能，隨著各家業者衛星發射量擴增，今年營收將逐季成長，預估營收在低軌產品的占比將達五成，將是最大成長動能。此外，毫米波的鋪設會更為廣泛，將會是另一增幅較大的產品，射頻產品，由於有IoT應用上不斷推陳出新，預期也有穩定的增長空間，故2023年EPS有挑戰6元以上之實力。外資近期默默佈局，股價也站上所有均線，MACD處在零軸以上，且突破長期下降壓力線，月線不破多頭可期。