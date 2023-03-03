靜電防護晶片大廠：晶焱

【撰文／王榮旭】

國內近期多檔IC設計個股出現跌深反彈的趨勢，尤其是和車用有關的更是市場關注的焦點，只要和車用掛鉤上的，在這兩年許多個股震盪幅度不小時，都有著不錯的表現，股價都不跌反漲，而其中一檔就是晶焱(6411)，今年AMD第四季財報出爐優於預期，PC業務有望於第二季回升，且車用OLED市場也是發展方向，目前晶焱也已通過AEC-Q101等車規認證，未來將大啖到車用顯示模組商機，加上高速傳輸應用Type-C等題材發酵，今年營運將逐季走高。

在半導體技術演進下，電晶體尺寸微縮趨勢持續，使各項電子產品靜電防護需求逐年提升，產業研究機構Omdia預估2021-2025全球ESD元件出貨量複合年增率(CAGR)將達約7-8%水準。而晶焱主要從事靜電防護IC技術設計與開發、生物技術服務及ESD防護設計與IP服務，營業比重ESD佔90.6%、ESD設計開發0.05%、其他8.1%，去年主要商品銷售地區，內銷佔59.22%、中國(含香港)29.83%、美國2.77%、南韓6.12%、其他國家2.15%。去年前三季大賺5.69元。這兩年雖然因為全球景氣波動使得各家電腦大廠展望不如預期，但惠普在最近一次法說表示看好削減成本帶來的效益、供應鏈壓力緩解下出貨將增加，以及中國市場需求復甦，第二季經調整後獲利預測意外強勁，且全年獲利目標維持不變，成為消費性電腦產品需求回穩的指標。