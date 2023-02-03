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裕隆大漲的四個秘密

聯合新聞網／ 萬寶週刊
裕隆集團董事長嚴陳莉蓮。聯合報系資料照
裕隆集團董事長嚴陳莉蓮。聯合報系資料照

【撰文／張文赫 】

從去年12月初，在週刊就特別提到年底集團作帳大轉股，一定要特別注意裕隆(2201)，當時股價還不到60元，從那時候開始，裕隆股價一路大漲，農曆年前最後一個交易日，股價收在71元創新高，金兔年開紅盤更是「兔」飛猛進，第一個交易日開盤沒多就攻上漲停，2/1日股價已經攻上83元的大關，一檔過去市場公認的大牛股，三大法人今年以來買超裕隆近2萬張，股價這樣大漲，投信連續大買，背後有什麼大家不知道的祕密嗎？

四大利多加持

今年裕隆將是脫胎換骨的一年，首先，第一個主要原因還是電動車，旗下納智捷全新電動車n7接單2.5萬輛，預計今年第4季上，裕隆集團已著手規劃產能，以目前的情況看來，生產沒有問題，零組件由MIH供應也堪稱順利。鴻華先進的前身「華創車電」原本是裕隆集團旗下的研發中心，當年，在鴻海的邀請下，裕隆將華創車電技術作價後，計畫在第二季掛創新板，鴻華股本196億元，裕隆持股比重49%，持有股票張數約76萬3200張。

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電動車概念股新寵：台半

半導體雖受消費性電子庫存去化干擾，但新能源車對於半導體需求仍旺，根據研調機構預估，2023年全球新能源車市場銷售量將挑戰1,500萬輛大關，二極體廠台半(5425)受惠新能源車強勁需求，接單動能強勁，今年第一季淡季過後，第二季營運動能恢復成長，新能源車營收占比將快速增長。

大漲僅是剛開始 台股多頭正式啟動！

就如同農曆年之前給大家的重點提醒，台股持續向上走高，接下來就是年線附近的攻防，預估短線急漲後在年線附近震盪，而後再度走高的機率仍高，從國際股市的觀察來看，美國股市科技股領先走強，其中又以半導體最為強勢

IP雙雄股價有超額利潤

IP族群在台股享有高本益比，加上股性活潑、股本偏低等特性，成為主力和喜愛買高價股的散戶的最愛。例如：世芯-KY(3661)在2022年11月，當月便上漲42.84%，高低價差304元，這樣漲幅真的相當驚人，但水可載舟亦可覆舟，同樣是世芯-KY，在2021年4月中，大跌44.78%，真是令人又愛又恨的股性。

左握屠龍刀 右持倚天劍的飆股電動車

自我在12月中下旬判斷14000~14200為中期底的第二隻腳，果然在12/20見到14157及12/29見到13981的中期底的雙短底，之後就從13981上漲到新春紅盤日(1/30)的高點15493，我認為在15493頂多是橫向整理，且傾向做回檔修正8~13天，因52周年線在15434且呈下降，具有很大的壓力，

半導體領軍搶紅包行情

台積電(2330)在2020年短短七月之間大漲117%，震驚市場，「護國神山」名號油然而生，加上股神巴菲特的買進之下，台積電在全球具有不可撼動的地位。

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