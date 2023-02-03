【撰文／張文赫 】

從去年12月初，在週刊就特別提到年底集團作帳大轉股，一定要特別注意裕隆(2201)，當時股價還不到60元，從那時候開始，裕隆股價一路大漲，農曆年前最後一個交易日，股價收在71元創新高，金兔年開紅盤更是「兔」飛猛進，第一個交易日開盤沒多就攻上漲停，2/1日股價已經攻上83元的大關，一檔過去市場公認的大牛股，三大法人今年以來買超裕隆近2萬張，股價這樣大漲，投信連續大買，背後有什麼大家不知道的祕密嗎？

四大利多加持

今年裕隆將是脫胎換骨的一年，首先，第一個主要原因還是電動車，旗下納智捷全新電動車n7接單2.5萬輛，預計今年第4季上，裕隆集團已著手規劃產能，以目前的情況看來，生產沒有問題，零組件由MIH供應也堪稱順利。鴻華先進的前身「華創車電」原本是裕隆集團旗下的研發中心，當年，在鴻海的邀請下，裕隆將華創車電技術作價後，計畫在第二季掛創新板，鴻華股本196億元，裕隆持股比重49%，持有股票張數約76萬3200張。