指數年前轉強？年後繼續大漲？！

【撰文／錢冠州】

別錯過主升段向上的行情，錢來了，外資長期買盤回籠，將造就台股指數出現低檔向上的走勢，外資在2022年大賣台股1.2兆，而2020年及2021年也各約賣超台股五千億台幣，這表示外資在過去三年總共賣超台股達到2.2兆新台幣以上，這數字有多大呢? 過去二十年以來到2019年，外資總共就買超台股大約是4兆新台幣，而過去三年外資就賣出了一半以上，這是不是台灣或台股發生了什麼危機呢? 我們可以說這兩年有區域動盪，但除了中共的文攻武嚇以外，似乎也沒有太多實質性的利空衝擊!

那麼，簡單一句總結，外資賣錯了?會不會就要開始啟動回補買盤，而今年以來，外資的進場也才剛剛開始，初步回補了數百億的台股，對照過去大賣2.2兆，我們認為後續回補的空間還很大，因此，這波行情會不會就是外資開始大舉回補台股的行情，相當值得期待。

FED態度轉鷹 靜待後續數據公布

美國聯準會預估不再強力鷹派，1/10 Fed主席鮑威爾在紐約的座談會中針對貨幣政策的議題，僅表示恢復物價穩定需伴隨令人不悅的動作，並未額外針對未來利率走向以及近期市場反應做出表示，美股就持續向上大漲! 這個波段以來，美國股市率先轉強，尤其在科技股及費城半導體指數領銜向上，市場也就漸漸不再受到聯準會干擾而向上，這對於外資及台股指數，信心面也就明顯提升。

加權指數技術面明顯轉強! 去年十月底，台股加權指數在12629落底，而後的第一波初升段上漲到12月初的15152，在整理一個月過後，低檔來到萬四關卡復近後轉強並突破12月以來的下降壓力線，技術面明顯突破轉強，加上新台幣走強及外資買盤浮現，我認為這裡的台股指數開始走出主升段向上的機率也就相當高了! 而近期權值股表現轉強，電子股類股成交比重回升到六成左右的水準，而傳產各類股包含鋼鐵及航運等也低檔走多，因此，目前的台股反而可以採取積極偏多的策略來操作。