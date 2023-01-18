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農曆年後電動車又要再走一波

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

繼先前我判斷約14000就是從15152回檔的底部區，果然在13981~14200築出中期底，元月行情從13981漲到15000點附近，上漲這一段行情有一個族群嚴重落後，那就是電動車，因為特斯拉股價大跌到100附近，我認為跌到120~100美元，應該是特斯拉的長期底部，而特斯拉下跌主要是受馬斯克多此一舉去併購推特，馬斯克除了賣特斯拉他並無多餘現金，他就一直賣特斯拉股票換取現金去併推特，特斯拉下跌非戰之罪，因為電動車長多趨勢在未來10年不變，目前有人看到特斯拉大跌就找了一大堆似是而非的觀念來解讀看壞特斯拉，其實這是錯誤的解讀，就如國巨跌到262~320處在月、季、半年、年線下、所有分析師都解釋：國巨是景氣循環股；結果漲到537市場的人就改口說國巨經過多次的併購，車用及工控占營收比例80%，他是車用概念股，這一種看圖說故事：見跌說跌、見漲說漲；沒有自己的一貫特殊看法，所以我認為特斯拉在100~120將再啟動另一波多頭行情。台灣相關特斯拉概念股：貿聯、胡連、興勤、世德、健合興，本益比超低，我認為目前是波段的絕佳買點。

本益比9.8倍，最優質低估的電動車：貿聯

貿聯Q1~Q3 EPS分別為3.74、7.68、7.64，Q4營收135.2億較Q3的145.2億季減6.9%吻合預期，我估全年EPS 24.5(可能是25)，Q3 EPS 7.64、所以我估Q4 EPS 5.34、Q4營收季減是正常，因資訊科技及數據傳輸在周邊設備客戶的需求下滑下是正常的，但工業用線在資本設備客戶的出貨仍維持不錯，另自動化、高效能運算及電動車客戶出貨仍維繫成長，尤其併購INBG後業績爆發式成長，歐洲市場在度過去年最慘淡，今年應可微幅成長。另貿聯決議子公司用現金取得Silitherm Immobiliare S.r.1 100%股份，又可增加今年的EPS，讀者自行比較表中資料，以胡連、貿聯本益比最低，農曆年後將在引導電動車上漲。

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