半導體領軍搶紅包行情

【撰文／陳子榕】

台積電(2330)在2020年短短七月之間大漲117%，震驚市場，「護國神山」名號油然而生，加上股神巴菲特的買進之下，台積電在全球具有不可撼動的地位。因半導體應用無所不在，無論是手機、電腦或汽車都需要半導體，各國也將半導體視為重要戰略物資，大力推行半導體發展。而台積電成為各國極力攏略的對象，晶圓代工搖身一變成為全球化和在地化的產業，不過政府官員還是表示，台積電仍以台灣為先進製程及製造生產中心。

各國積極補助半導體 刺激產業成長

台灣相關半導體產業不只美國極力拉攏，其他國家紛紛祭出補貼政策，鼓勵台積電相關供應鏈到當地設廠。美國晶片法案390億美元補助建廠或半導體設備，每件最高30億美元；日本提半導體復興計劃，6,000億日圓補助半導體業者建廠，設備費用50％補貼；而我們的競爭對手韓國，也推出了相關政策，韓國半導體戰略，著重發展半導體、電動車電池，大企業最高享40％研發投抵及10％設備投抵。

雖然我們時常聽到先進製程和成熟製程這兩個名詞，相信大部分投資人不是真正的了解，因市場上對於成熟製程其實未有明確的定義劃分，但以7奈米作為分水嶺，以降包括5奈米及3奈米等稱之為先進製程，而7奈米以上則包括16奈米及28奈米等可稱為成熟製程，同時基於兩種不同製程在晶片體積上的不同，終端應用需求也有顯著差異。

中美貿易戰擴大 推動聯電、力積電訂單需求增長

近期成熟製程，因美中科技戰擴大，美方管制中國高階晶片與設備，導致成熟製程意外翻紅。報導指出，近期中國企業轉向，改用更多的成熟製程晶片，取代單一高階製程晶片，還找聯電(2303)、力積電(6770)商談改設計方案，使得成熟製程需求倍數增加。

成熟製程的好消息不只一樁，外媒報導，中國半導體產業發展政策可能大轉彎，不再大手筆補助，此舉將使競爭對手台灣成熟製程晶圓廠聯電、世界先進、力積電暫時鬆一口氣。彭博社報導，中國政府高層正在討論如何擺脫高額補助半導體產業。因撒大錢成果差，還造成美國制裁與內部貪污腐敗。加上疫情重創中國經濟，使財政承受巨大壓力，因此中國撒錢補助半導體業喊卡，台廠因而受惠。

以下兩檔股票，筆者認為是成熟製程的受惠者，提供給投資朋友做參考：

世界(5347)，為台灣專業晶圓代工廠，原為工研院次微米發展計劃，後由台積電主導成立，以生產DRAM為主；截至2014年2月，台積電為公司最大股東，持股比38.35%，世界於1999年導入邏輯產品代工，成為台積電代工夥伴，2000年正式宣佈轉型為晶圓代工廠商，2003年正式結束DRAM生產業務。

世界先進對於2023年景氣釋出展望，預期最快第二季大部分客戶的庫存水位將會接近正常，整體景氣有機會在下半年開始回溫，但回溫力道強弱與否仍有待觀察，從半導體產業全年角度來看，將會是「先冷後溫熱」的狀況。

此外，近期不斷傳出有歐美客戶將從中國晶圓代工廠移轉訂單至台灣晶圓代工廠，世界先進指出，目前確實有歐美客戶為分散風險，開始向台灣晶圓代工廠尋求擴大合作機會，現在已經在產品驗證階段，預期到2024年才有望開始顯著貢獻業績成長。