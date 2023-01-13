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中國半導體在地化最大受惠者：家登

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

家登(3680)主要業務為光罩載具及晶圓載具，以及相關機台設備：原本公司從事塑膠外殼模具 CNC 加工，在2000年開始切入半導體前段製程設備、零件領域，現在家登是台灣唯一受邀參與制定18吋晶圓設備規格的半導體設備商。光罩到底有什麼用呢?就好比類似相片的底片，透過微影機台把IC 設計投影光刻到晶圓上，因此光罩的品質好壞對製程影響巨大。

國際大廠指定供應商 市佔超過8成

家登共有光罩傳載解決方案、晶圓傳載解決方案、半導體機台設備等主要業務。台積電為家登最大客戶，占家登營收比重超過50%，家登極紫外光光罩盒(EUV POD)產品供應台積電，目前家登EUV POD全球市佔率超過8成。先進製程對於EUV POD 製造能力成為關鍵價值，ASML之前更表示2021年邏輯晶片應用到10層以上EUV光罩，2023年3奈米製程量產就會用到20層EUV光罩。預計2024年極紫外光光罩盒(EUV Pod)市場需求量將會是2021年的五倍。家登憑藉對材料及製程熟悉度建立技術及專利門檻，目前全球僅家登與美商Entegris通過認證成為ASML供應商。家登為EUV最大用戶台積電在台唯一供應商也直接受惠，今年美系客戶也預計向家登下單。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1524期】

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