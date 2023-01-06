再生晶圓巨擘RS 上調財測 這兩檔有機會?

【撰文／陳子榕】

展望2023年，全球半導體市場預計將下降4.1%至5570億美元，是由記憶體市場推動的。在最新的預測中， 2023年降至1120億美元，與上一年相比下降17%。 此外，根據資策會 MIC 預估，2022年半導體市場規模預估為6,056億美元，成長率8.9%，而2023年則預估達到6,086億美元，成長率0.5%，相較2021年的成長26.2%趨緩；台灣半導體產業表現仍優於全球，2022年產值4.3兆新台幣，成長率15.8%，2023年產值則微幅成長1.7%。雖然2023年台灣相關半導體產業無法像2022年那樣的大幅度成長，但仍是台灣重要的出口項目之一。

以下兩檔股票是再生晶圓產業中，值得留意的標的：

中砂(1506)，公司共有砂輪、晶圓、鑽石與光電四個事業部。晶圓事業以再生晶圓為主，約佔營收4成;鑽石事業則生產半導體化學機械研磨製程所需的鑽石碟，占比約3成出頭；至於砂輪受製造業景氣影響，占營收比重約3成。2022年前三季合併營收53.18億元，毛利率達37.4％，歸屬母公司稅後純益10.52億元，與去年同期相較成長逾1.3倍，每股純益7.35元。隨著晶圓代工龍頭3奈米產能在2023年大量開出，中砂明年上半年3奈米鑽石碟放量出貨，12吋測試及再生晶圓總產能達30萬片且可望維持滿載，營收及獲利重拾成長動能。