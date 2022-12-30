世豐越南廠動土增持世鎧團結擴大全球布局

【撰文／陳澤樂】

螺絲大廠世豐(2065)投資7億元興建越南廠第一期工程，日前舉行動土典禮，預計明年底完工啟用。世豐董事長杜泰源表示，越南廠對世豐螺絲而言，象徵著走向全球化生產、擴大全球布局的決心。

世豐越南廠動土典禮，由董事長杜泰源和總經理陳駿彥主持，邀請平順省涵檢工業區處長、工業區管理代表、越南平陽省台商會代表、頭頓省台商會代表等人見證。杜泰源指，世豐於越南平順省建置集團首座海外生產基地，計劃明年第四季進入試量產，估2024年第一季進入量產階段，有助於創造集團新一波成長動能。

陳駿彥表示，越南廠是以「規模產能、先進自動化」逐步擴充策略，將製造生產、人力資源做最有效率運用，且由於越南出口至歐洲具有零關稅優勢，加上歐盟針對大陸進口不銹鋼扣件以外的特定鋼鐵扣件課徵反傾銷稅，國際品牌客戶仍持續進行供應鏈採購分散策略，有助於世豐全球接單。另外，世豐擁有全尺寸螺絲產品線、優異研發及產品改良等技術能力，可有效滿足客戶一次購足、以及客製化需求，以前十月歐洲地區銷售明顯成長64％，即可看出端倪。

世豐螺絲旗下越南新廠土地占地約6萬坪，將分兩階段陸續完成興建八棟廠房，第一期將先建置兩棟廠房，規劃生產中短尺寸的尖尾螺絲、鑽尾螺絲與烤漆螺絲等全製程設計，每月整體產能將達800噸、產值約當0.67億元，擬複製世豐螺絲台灣各廠區數位自動化轉型成效經驗，打造最先進螺絲生產製造基地。目前美洲地區居家DIY應用領域、建築工業領域對於螺絲產品仍保持一定市場需求，集團積極擴大歐洲業務接單，同時，世豐看好全球電動車長期趨勢，規劃投入車用扣件領域發展，現已成功取得IATF 16949認證，將積極與電池模組設備廠商展開業務合作。

另世豐螺絲(2065)董事會決議授權於每股45元以內加碼取得世鎧精密(2063)普通股股票，以強化兩家公司業務分工合作，並已於111年9月1日起已完成雙方共同董事長杜泰源和總經理陳駿彥之職務，團結合作共同提供全球客戶更完善的集團服務，創造資源充沛的多贏局面。