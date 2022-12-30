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大學、研究所都提前畢業 她花半年高普雙榜到手

解封概念股一路旺到農曆年

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／張文赫】

中國宣布明年1/8起取消入境核酸檢測與集中隔離，大陸疫情管制鬆綁下，消息一出「去哪兒」平台資料顯示，國際機票搜尋量暴增七倍，熱門國家為日本、泰國、韓國。解封概念股一躍成最近台股的明星產業，除了航空雙雄包含長榮航(2618)、華航(2610) 股價緩步上攻，旅行社相關個股也應聲大漲，包括五福(2745)、山富(2743)、易飛網(2734)、鳳凰(5706)。

醫美題材同步受惠

除了剛剛提到觀光旅遊之外，另外還受惠解禁的就是醫美相關，大陸今年第2季以來封控政策嚴格，造成以當地市場為主的部分生技股業績受到衝擊，其中又以隱形眼鏡、美容保健品等首當其衝，「清零政策」對於生產及消費所帶來中斷與不確定性，對產業及總體經濟皆有負向影響。但在隨著解封的開放，明年醫美概念股勢必迎來報復性消費成長，我很早就跟大家報告的麗豐-KY(4137)，股價12/28創下波段新高，旗下主營通路在歷經近三年的疫情考驗下，除了憑藉著「產品力」、「品牌力」、「通路規模」等競爭優勢，且搭配落實數字化管理、精準行銷策略、優化各加盟店體質等，持續穩健的維持麗豐集團在美容連鎖產業的營運版圖。

美容醫療器材大成長

麗豐-KY還是屬於美容產品通路，而真正能夠大成長的應該是美容醫材，科妍(1786)自行研發交聯型透明質酸(玻尿酸)的應用產品，在台灣歸為侵入式第三類高階醫療器材產品，主要產品為關節腔注射劑及皮下填補劑，其自有品牌產品關節腔注射劑Hya-Joint(海捷特)與皮下填補劑產品Hya-Dermis(海德密絲)均已通過歐盟認證，外銷歐盟、日本、韓國、南美、中東等地區。關節腔注射劑主要針對退化性關節炎，包覆關節組織並增加潤滑，減緩患者疼痛感。皮下填補劑則是針對醫美微整形專用，用於填補皺紋、隆鼻、豐唇及重建臉部輪廓等。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1522期】

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