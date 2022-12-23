航海王再起？中國經濟將起飛

【撰文／錢冠州】

中國將迎來清零政策退場之後的報復性經濟上揚，預估從今年底到明年第一季之間，或許中國仍將飽受染疫人數大幅上揚之苦，但是預估在第二季開始，就會明顯感受到經濟成長的爆發力，在進入與病毒共存的路徑之後，我們可以由台灣到歐美各國的歷史經驗來預估，我認為，目前與病毒共存的階段中，疫情干擾將與經濟復甦並行，但接下來，與疫情共存的條件成立之後，中國經濟將在沉寂了三年過後開始大幅上揚，那麼隨著經濟擴張而來的需求就即將爆發，從最基礎的原物料相關，到海運及貨運等，我認為都有相當的機會！

原物料需求先行，從近期國際銅價及鎳價等貴金屬的走勢來看，銅價在九月底約在3.2830左右，到目前已經來到3.7615左右，波段漲幅達一成五左右，而鎳價也從21000大漲到28000附近，波段漲幅更達三成以上，顯示與景氣相關的國際貴金屬都出現低檔區向上翻揚的趨勢，在今年第四季經濟呈現落底的機會就已經相當大，那麼如果接下來再加上中國解封過後的經濟全面復甦！