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選股不選市 優質股走自己上漲道路

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

上週在美公告11月CPI為7.1%低於預期，使台股(12/14)上漲216點，但FED主席包爾發表偏鷹談話，使美股重挫而下，但誠如所言美股道瓊從28660漲到34712漲幅太大，本益比達約21倍，本就需要回檔修正，故包爾的談話催促美股做修正，本就是應該的，而台股本在14500附近有再彈升的機會，但因日央的貨幣政策改變，雖決議利率按兵不動，但調整殖利率曲線控制計畫，此舉帶動當日(12/20)日圓從135.86升到132.94，促使外銷股重挫，但此舉最大的意義在使10年期公債殖利率最高升到約0.5%，高於目前的0.25%，這代表一向借貸幾乎是零利率略微調升1碼，過去全球不少基金就是透過借出零利率日本資金進行全球投資，如今調整對全球市場影響有多大？我認為本益比比較高的歐美股市會受衝擊，但不大，因歐美本身就大幅調高利率，如美已連續調升17碼了，影響最大的在日本股市，但對今年以來已遭受外資大賣的南韓、香港、大陸、台灣股市，影響不大，但此舉剛好促使短線業內殺出籌碼做良性換手，我預估到殺到14050~13900，兼於日KD到達低檔，修正到此可再走高一波，但優質的電動車、車電及業績電子股、甚至可領先14200~14100點落底先走自己的上漲道路，仍持續看好電動車的貿聯、胡連、同致、興勤、騰輝、世德及車電的尼克森、新唐、國巨…及優質電子股的聯陽、聯詠、台星科、力成、聯電…等股。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1521期】

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