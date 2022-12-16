能海電能與東大簽署MOU 推動校園智慧綠能創新服務
【撰文／陳澤樂】
國立臺東大學與能海電能科技(4586)公司12月8日簽署合作備忘錄，期透過產學合作，攜手推動智慧綠能多元創新服務，將於臺東大學2校區設置電動機車充電樁，並提供60部電動機車，將採取共享租賃服務模式，使臺東大學成為推廣智慧綠能電動機車的場域。
臺東大學與電動機車大廠能海電能簽署合作，規劃建置智慧綠能電動機車推動場域，將於臺東校區放置20部、知本校區放置40部電動機車，並建置充電樁，供師生使用，在校園及臺東推廣綠色永續環保理念，也希望引進臺東大學學術研究資源，提升電動機車產業技術水準與行銷推廣。
能海電能總經理謝創智指出，為達到2050淨零碳排目標，政府規劃2030年電動車及電動機車新市售占比要達到30%、35%，至2040年2者都將達100%，此次與臺東大學合作，在校園引進共享機車專案，也讓臺東民眾更早了解電動機車的好處，及早將全縣約15萬部燃油車全面汰換，進一步推廣到全國。
東大產學營運暨推廣教育處長謝昆霖表示，該計畫未來擬延伸車輛共享租賃服務模式，並將與產業物聯網大數據研究中心成立數據管理中心產學合作基地；在課程方面，導入電動機車產學研人才培訓工坊，以及相關技術課程、學生實習或企業見學等人才培育機制。
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