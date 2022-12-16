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乾淨能源 長期正向趨勢不變

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

近幾年全球極端氣候盛行，且全球氣溫不斷升高，氣候暖化帶來的極端降雨、和極端乾旱，已經嚴重衝擊到人民生活。隨著環保意識抬頭，美國、德國、英國、中國等大國，紛紛推出再生能源或是綠能政策，試圖挽救日益高升的溫度。美國，美國總統拜登授權《國防生產法》來刺激美國製造太陽能和其它清潔能源的發展。美國政府期望在2024年之前將美國境內太陽能製造能力提高兩倍。美國本土太陽能製造能力擴充。到拜登第一個任期結束時，總計將達到22.5 GW，能讓美國境內超過330萬戶家庭每年改用潔淨的太陽能。

各國加速綠能發展

德國提高天然氣儲備外，也打算加速能源轉型，希望盡快斷絕對於俄國能源的高度依賴。德國將調整能源政策，提前於2035年達到「以再生能源供應所有電力需求」的目標，相關立法草案已完成。為提供長期安全、潔淨與可負擔之能源，英國商業、能源暨工業戰略部發布「英國能源安全策略」。其中再生能源，2030年達成離岸風電50GW，並降低審查許可時間；改善陸域風電電網連接；2035年太陽光電自14GW增加至五倍。

中國估計過，必須在2030年之前，將風能和太陽能的使用量增加一倍，才能兌現北京在巴黎協定(Paris Agreement)下做出的氣候承諾。根據「十四五可再生能源發展規劃」，截至2025年，中國國家電網33%的電力供應將來自可再生能源，高於2020年的29%。根據該項計劃，「到2025年，可再生能源的年發電量將達到約3.3兆千瓦時...風電和太陽能發電量將增加一倍」。

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