全球搶建晶圓廠的最大受惠者

【撰文／錢冠州】

11月起台股落底開始回升，其中矽智財族群的表現最為搶眼，M31也從300元出頭來到500元以上的價位，在上樣的走升行情中，外資則持續對M31加碼!麼為何外資持續看多M31呢? 我們要注意半導體業的兩個大趨勢。

第一、 美對中的半導體制裁，這可以說掐住了中國發展半導體高階製程的咽喉，然而，中國的半導體就結束了嗎? 只怕未必，未來成熟製程在中國或許將有大量的產能產出，這就對包含晶心科(6533)、智原(3035)等台灣矽智財業者有了加持效果!2023~2025年業績展望無虞。

第二、 避免半導體供應的過度集中化，這也就是講台灣目前是全世界重點的半導體聚落! 這一條就好到了M31及創意(3443)了，各國自製半導體的發展趨勢將給M31帶來長期的成長!

以錢冠州老師在這波的操作來說，11月我們就在低檔買進了晶心科(6533)與創意(3443)，晶心科買在410左右，而創意(3443)買在580附近，都是當時相當不錯的起漲點位置，那麼到現在的單張獲利都在100元以上，一張就賺10萬了! 我還打算抱多久呢? 而錢冠州老師認為，這波行情也才剛剛啟動，所以除了已經走出大波段的矽智財股之外，M31(6643)，則又是一檔相當可以留意的選項!技術面來說，M31從上市以來大約就走橫向整理，但今年第四季開始放量向上攻擊，而外資及法人同步密集進場，若接下來明年走出經濟及產業回升的趨勢，那麼股價就可以期待右上角的大波段行情走勢!