汽車零組件的紅包大行情

【撰文／黃清照】

11月奮起反彈的台股已經接近尾聲了，12月指數會繼續漲嗎？在國際政經上，市場除了關心急轉鷹派的FED利率政策，12月的動向會如何？以及中國發起「白紙革命」揭竿起義，大家擔心習近平政權不穩，會不會引爆另一波地緣政治緊張關係，導致台股選後就跳空下跌200點，直接跌破5日線，KD死亡交叉，投資人開始思考11月的大漲行情，會不會在這邊畫下休止符？

指數短線急漲太快，權值股高檔整理正常，我仍然判斷指數將在選舉過後才會有所表現，但短線熄火並非行情結束，中實戶歸隊後，中小股熱鬧滾滾，我持續看好行情將持續推升，但並不是一波到底，而是類股輪漲，識貨的人逢低撿，高估股差價應對，這一波年前紅包行情不可錯過。

哪裡有紅包可以搶？我認為紅包行情首重選股，從族群來看，台股近日最猛的股票之一，莫過於汽車股的裕隆(2201)，股價從11月的45.5元一口氣漲到最高71元，大漲56%，雖然11/29出現爆量長上影線，短線攻勢可能暫告段落了，但可以看到11月以來投信不斷買超，外資也開始出現回補買超，籌碼方面相對健康，因此在整體族群上容易產生比價效應，中華也由41.75漲到58.5元，漲回到年線附近。我認為除了汽車股展開比價行情，汽車零組件也有機會走出一波行情。

AM股迎利多

美國最大產險State Farm宣布於12月起擴大AM(售後維修)碰撞零件賠付，市場看好北美AM汽車零件採購量可望提升，AM股也成為11/29的盤面主流。State Farm今年6月已在美國德州和奧克拉荷馬州展開擴大AM碰撞零件給付，預計今年12月將擴大至其他39州，如此可望帶動AM市廠零件採購量。北美AM市場利多消息激勵下，台股AM零組件股也同獲市場買盤搶進，AM鍍金大廠耿鼎亮燈漲停，耿鼎、東陽(1319)和車燈的堤維西(1522)、帝寶以及自動變速箱廠倉佑(1568)、麗清(3346)、吉茂(1587)、和大(1536)、永新-KY(4557)、劍麟(2228)皆漲3%以上，整體族群表現強。

除此之外，東陽集團抓準電動車發展趨勢，明年一口氣將有上海、長春、合肥等三座新廠投產，不僅切入美系電動車上海廠，也成功切入一汽大眾福斯、奧迪品牌電動車供應鏈。東陽副董事長吳永茂看好新廠投產後，電動車出貨營占比將倍數成長至25％以上，積極擁抱電動車商機。不僅電動車，現有燃油車為提升油耗表現，也持續追求輕量化，車體零件的塑料化的比率不斷攀升。例如東陽投資的富維東陽天津廠，已量產塑膠尾門，出貨一汽豐田，搭載於休旅車產品上。近兩年大陸在政策扶持下，電動車銷量快速爬升，東陽大陸各廠電動車或新能源車業績占比已達約1成，明年東陽在三大新廠投產下，預估電動車零件營占比將激增至25％以上，成為東陽OEM事業新主流。

東陽今年前三季獲利3.06元，超越去年1.16元，業績提早迎來春雪，第四季進入旺季，2022獲利有機會創下歷史新高嗎？股價帶大量突破季線，將走出一波主升段行情。

車燈股堤維西今年前三季2.48元，不僅擺脫營運谷底，前三季獲利甚至超超越2019年水準，其他像耿鼎1.75、帝寶8.78、昭輝5.71元的獲利也都相當強勁，尤其是帝寶跟昭輝獲利最佳，但如果從每股淨值來看，東陽39.32元、堤維西25.52元、耿鼎15.24元，股價還是非常低估的。汽車零組件Q4、Q1是傳統旺季，業績想像值得期待，是最容易領到的紅包行情股。