【撰文／張文赫】

每到歲末年終，作帳行情都是投資人一定要把握的，除了投信作帳小型股之外，集團作帳更是熱鬧，如果又搭配到明年第一季的財報空窗期，有許多集團龍頭股提值大改變，股價充滿想像空間。

裕隆四大利多護身

這波集團作帳最兇猛的首推裕隆集團，裕隆(2201)股價11天之內漲了20%，一檔過去市場幾乎不聞不問的大牛股，今年搖身一變成為作帳指標，主要原因還是電動車，旗下納智捷全新電動車n7接單2.5萬輛，預計明年第4季上，裕隆集團已著手規劃產能，以目前的情況看來，生產沒有問題，零組件由MIH供應也堪稱順利。裕隆與鴻海合作的電動車，未來幾年可望以倍數成長，裕隆將成最大贏家。

鴻華先進的前身「華創車電」原本是裕隆集團旗下的研發中心，當年，在鴻海的邀請下，裕隆將華創車電技術作價後，持有鴻華先進49%股權，未來若鴻華先進順利掛牌，法人估，裕隆潛在利益逾700億元。

裕隆受到新安東京防疫險理賠衝擊，連虧2季，第2季EPS -3.97元，第3季EPS -0.13元，前3季EPS -1.98元。不過，裕日車(2227和納智捷新車年底將上市，裕日車轉投資中國日漸轉好，加上新安東京第4季虧損可望收斂，研判裕隆第4季可望虧轉盈。

另外眾所矚目的新店裕隆城，最快明年中開幕，其中最受人矚目是全台最大1.9萬坪誠品書店進駐。目前裕隆城使照變更相關工程已完成，第3季取得核准函，室內裝修工程持續進行中，誠品和威秀已陸續展開點交工作，預計2023年中商場開幕。由於裕隆城明年並非完整年度營運，預期將自2024年起為完整的營業年度，屆時可望有3億至3.5億元收入貢獻，估計未來可望逐年上升到每年4億元，明年裕隆不僅可以轉虧為盈，獲利更可能大爆發，股價仍有高點可以期待。

華新跨足電池材料

提到年底集團作帳，大家第一個一定先想到的就是華新 (1605) 集團，但是今年不是旗下小金雞發動，而是龍頭華新率先表態，受惠鎳價狂飆、綠能事業，第三季認列處分美國Borrego太陽能案場事業，前三季EPS為5.37元，創同期新高。

鎳是電動車電池的關鍵材料，華新看好電動車趨勢，投資印尼旭日、緯創兩公司，並建置電動車電池原料所需要的冰鎳廠，兩者年產能各達5.5萬噸，不銹鋼事業方面，今年5月併購義大利不銹鋼棒線材廠商Cogne案，預計第4季完成股權交割同時併表，明年第1季開始挹注獲利，大陸煙台軋鋼廠目前已完工約90%，預計2023年第3季量產，冷精廠已完工約30%，將於2024年第1季量產。