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台積電供應鏈旺到年底

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

台股週二(11/15)收 14546點，上漲371 點，成交量2983 億元。台股三天大漲千點，今日由電子權值股領軍衝關半年線，台積電(2330)收480元，大漲7%以上 、聯電(2303) 、聯發科(2454)聯袂大漲3%以上，在美股神華倫巴菲特買進台積電股票41.2億美元之下，台積電帶領半導體族群邁向萬五大關。

上週四(11/10)晚上公布10月份消費者物價指數(CPI)年增率為7.7％，低於市場預期的7.9％，較9月CPI年增率8.2％下滑；扣除波動較大的食品和能源成本的核心CPI年增率為6.3％，低於市場預期的6.5％。

上週四數據顯示通膨似已到頂，美國聯準會(Fed)可望減緩升息步伐。美股四大指數暴漲，費城半導體上漲幅度最大10.21%。隔天台股大漲503點，新台幣十分罕見的大漲，外資歸隊大幅度買超488億元；台股雙軋行情已啟動，軋空手、軋空頭，未來若短線因乖離過大，拉回仍以偏多看待。

台積電(2330)設廠計畫成為焦點，市場傳因 7 奈米需求放緩，台積電高雄廠 7 奈米製程恐調整，對此，總裁魏哲家表示，高雄廠 7 奈米只是暫時延後，不會改變製程。市場對於先進製程仍是需求若渴，台積電之前因外資賣壓，跌至最低 370元，但在短期的不確定因素排除後，股價回到基本面，目前已重返500元大關。台積電 10 月營收達 2102.66 億元，月增 1%，年增 56.3%，再改寫 9 月寫下的單月次高紀錄；前 10 月累計營收 1 兆 8486.25 億元，年增 44%。

另外，矽晶圓為半導體製造最關鍵上游材料。環球晶 (6488) 估第四季營收還會持續創新高，在拉貨方面調整產品組合，由於長約比重高，受景氣修正影響相對小。同時預估2023年整體半導體市場表現持平，預計 2024年將恢復成長 ; 晶圓代工廠力積電 (6770) 隨著電動車等帶動，股價可望先蹲後跳。

美中晶片戰之下，台積電在半導體產業龍頭的地位更加穩固。全球預測機構認為，半導體投資可能會略微趨緩，但只要明年上半年庫存去化順利，明年下半年表現仍可期待。相關個股可逢回伺機切入:光罩(2338)、家登(3680)、世界(5347)、祥碩(5269)、愛普(6531)、萬潤(6187)、京鼎(3413)、帆宣(6196)、日月光投控(3711)、辛耘(3583)、環球晶(6488)、創意(3443)、致茂(2360)等多可留意。

迎接這一波至農曆年的彈升行情，筆者再推2檔個股幫助大家選股：

采鈺(6789)前三季獲利15.29億元，每股稅後5.08元 。龍潭新廠原預計今年第四季開出新產能，不過，因應短期市場景氣變化幅度較大，將延緩新產能開出時間，以目前訂單來看，明年第二季龍潭廠仍將配合客戶進行小規模投產，未來將動態調整產能擴增與資本支出。股價已築出弧形底，挑戰季線。

精材(3374)10月合併營收6.52億元 年增0.96%；精材前三季每股盈餘5.64元，台積電為精材的最大股東，持股比率41%，台積電亦為精材第一大客戶，占精材營收比重70%以上，預估精材全年稅後EPS 6.78元，股價站上季線， 挑戰半年線。

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