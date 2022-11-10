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中級反彈啟動，選誰？

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

大盤果如我先前預測展開反彈行情，自低點12629彈到最高13638點，反彈逾千點，我判斷此波反彈行情至少有1800點，FED 11月公布升息三碼，12月可能續升息，市場對於利空消息已經不若過往，從美股走勢來看最清楚，道瓊最先反彈，自低點28660開始反彈，如今已站上年線收33160，大漲4500點，費半雖漲幅落後道瓊，但也默默站回季線，那斯達克維持橫盤走勢。上期我表示市場信心已漸恢復，近日台股成交量已站回2000億水準，代表大戶已陸續回歸，觀察高價股走勢，大立光已站回所有均線，中高價股創意10月業績持續創高，先前受晶片法案影響誤殺，股價自608元殺到最低383元，跌幅近四成也出現V轉幾乎站回起跌點。

利奇前三季賺贏去年全年

當市場不在悲觀，那就有築底向上的可能，此波大盤自高檔18619點回檔到最低12629點，下跌近6000點，目前僅反彈一千點仍遠落後於美股，首要目標先看頸線14000是否有效站上，櫃買指數表現最強，領先站回頸線位置，中小型股開始反攻，大型股陸續接棒，權值股台積電站回四百大關，聯電也站回半年線，業績最好的ABF也突破下降趨勢線，今年剩下兩個月，投資人好好把握到過年這段行情。

市場擔憂選舉影響盤勢，我認為不論好、壞股都會反彈，但業績股更具爆發力。封測股台星科、欣銓、矽格獲利皆優於預期，本益比超低估，股價也都已站回半年線，甚至挑戰年線，未來持續看好。台幣今年大幅度貶值，自行車股利奇(1517)Q3業績表現超讚，受惠本業接單暢旺及匯兌利益下，單季獲利繳出1.07元，前三季EPS達2.37元已超越去年全年2元水準，獲利表現優於同族群愛地雅的前三季EPS 1.07元，但兩者股價不相上下，愛地雅今年漲幅六成，利奇今年卻倒跌13.94%，明顯不合理，利奇股價才剛站回半年線，長線佈局者可勇於布局。

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