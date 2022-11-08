蔡明彰觀點：升息更久更長 更要鎖定貨真價實成長股

【撰文/蔡明彰】

萬寶投顧蔡明彰強調，11月2日聯準會利率決策會議後的聲明，定調未來升息幅度將放緩，但打壓通膨的決心更堅強，未來升息的最終利率更高，且時間更久。

這個改變將使台股從今年18,619點跌到12,629點，大跌6,000點的跌勢宣告結束，但受升息更高、更久的影響，12,629點雖成為台股熊市第一隻腳，但不景氣的衝擊，產業失去訂單並裁員削減資本支出，明年第一季將二度探底。而在這段時間，台股跌深反彈，上檔壓力季線14,000點。

影響台灣產業獲利最大是半導體，全球半導體行業的寒冬已到來，要等到2023下半年消費電子的庫存慢慢調整結束，市場逐漸進入供需平衡。

從美國半導體協會的數字來看，從1976年迄今，全球半導體經歷七次大週期，現在處於第八輪週期，每次週期都是供需之間的問題。多頭循環是缺貨漲價，投資擴增產能，空頭循環又變成供過於求，產品跌價，庫存調整及控制產能。

這輪半導體空頭循環由IC設計開始傳導，今年半導體族群股價跌最凶都是IC設計。不過，當前半導體行業並非某一個產業或某個環節的衰退，而是整個行業週期性波動的結果。

在過去三年缺晶片影響下，不少廠商瘋狂囤貨，導致市場重複下單，在這樣背景，無論IC設計廠商或晶圓代工廠商，乃至於半導體設備供應商，都難以置身事外。

萬寶投顧蔡明彰強調，近來台積電(2330-TW)、聯電(2303-TW)、英特爾、美光等全球代工巨頭都公佈削減資本支出的計劃，預告2023上半年晶圓代工、記憶體、半導體設備仍有苦日子，現階段不要太早佈局景氣未落底的晶圓代工。

四大晶圓代工成熟製程比重高的世界(5347-TW)、力積電(6770-TW)第三季EPS已呈現衰退，台積電先進製程比重高、聯電的客戶砍單不明顯，台積電、聯電第三季EPS仍高於第二季，預料第四季開始呈現季減的衰退。

聯電先前低點35元已充分反映利空，第三季財報公佈後反彈可期，但外資將進出以搶差價為主。台積電的變數更複雜，除了地緣政治的影響外，受通膨加劇和經濟情勢惡化的衝擊，美國多家大型科技公司宣佈停止招聘或裁員，連谷歌、Meta、推特都紛紛加大成本控制的力道。

萬寶投顧蔡明彰強調，過去出現矽谷大型科技公司的裁員潮，通常台積電股價表現都不會太好。雖然IC設計族群股價修正的時間最早及跌幅最大，照理是現階段佈局的焦點，但不少個股的景氣調整遠超過預期，必須仔細分析。

中低階MCU的盛群(6202-TW)及面板驅動IC的天鈺(4961-TW)為代表。盛群最早去年第四季就預警中國廠商在低階MCU的砍價競爭，今年上半年表示庫存調整到明年第二季，但最近改口延長到明年第三季，並且庫存金額達17億元創新高，估第四季晶圓產出大減45％。

盛群這次獲利高峰在去年第三季，EPS 3.17元，去年7月創151.5元天價，但今年第一季EPS 2.27元、第二季1.57元，第三季只剩0.99元，估計第四季損益兩平，全年估5元，較去年9.04元，衰退45％，今年股價下跌34％，利空後股價不再破底。

有人解讀利空出盡，但2023年時盛群預估EPS將回到疫情前的4元水準，比今年5元更低，恐長線的底部未出現。

萬寶投顧蔡明彰強調，IC設計今年跌太重，容易在利空公佈後第一時間股價跌不下去，但冰凍三尺非一日之寒，景氣最壞尚未成為過去，仍要小心謹慎。

以面板驅動IC為例，聯詠(3034-TW)第二季EPS 13.95元，第三季7.07元，季減49％。敦泰(3545-TW)尚未發佈第三季EPS，但第二季從第一季的3.57元衰退至0.44元，季減高達88％。

天鈺(4961-TW)幾乎以腰斬的方式反應獲利，第一季EPS 8.11元、第二季4.04元，到了第三季只剩2.48元，而毛利率由2021年第三季最高的49.6％降至目前31.18％，今年前三季EPS 14.63元，估全年15元～16元，較去年33.83元，衰退逾五成。

市場傳聞面板驅動IC將減薪裁員，被點名就是天鈺，可是第一時間股價沒跌，主因今年股價已大跌55％。不過，一家公司若減薪裁員，就表示景氣更壞在後頭，怎可能吸引投資買盤。

萬寶投顧蔡明彰強調，IC設計要鎖定股價大跌已充分反映已知及未知利空。

力智(6719-TW)第三季EPS 3.76元，較第二季5.74元，季減34％，估庫存調整，第四季營收再季減三成，全年EPS估16元，達不到預期的20元，表面利空，但今年股價從1,015元跌到212元，大跌近80％，業績季減三成，但股價跌八成，已充分反映利空，2023年電源管理IC(PMIC)及功率半導體元件(MOSFET)兩大新產品加入營運，估力智明年EPS可望回到20元水準。

11月14日截止發佈第三季財報，市場將看清楚哪些公司業績成長，但股價委屈。這種股票不在熱門的半導體，例如IPC的廣積(8050-TW)第三季EPS 3.4元，較第二季2.22元，季增53％，前三季EPS 7.13元，全年估9元，本益比僅8倍。

光通訊的波若威(3163-TW)第三季營收7.62億元，較第二季9.61億元，季減二成，但神奇的事發生了，第三季EPS 2.4元較第二季2元，季增二成，因為毛利率從第二季的24.94％上升至26.78％，前三季EPS 5.01元，全年估7元，本益比不到8倍。

網通的啟碁(6285-TW)第三季EPS大躍進，由第二季1.43元，季增119％，到3.13元，前三季5.33元，網通代工為主的啟碁毛利率12％不高，但未來是晶片供過於求、售價看跌的最大受惠者，今年EPS估8元，本益比10倍。

傳產的華新(1605-TW)雖有業外挹注，第三季EPS 2.63元，前三季5.37元，第四季本業回溫，全年估6元，目前4字頭價位太低估。