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法人分析龍年三大錢景產業 台股多空怎麼看？

聯合新聞網／ 理財周刊

文．張仲華

阿炮哥哥認為： 2024台股投資人可留意：AI、重電產業，以及這個產業，這三大產業有一個很大的共通性，就是多數銷往美國，這也與大時代背景與經濟環境息息相關。

2023年台股市場兩大轉變

「請問阿炮哥哥，2023年台股差一點就達萬八，老師您怎麼看2023年整體投資環境？」

「有兩個要注意，第一是ETF市場以及中國經濟」。

1. ETF未來將撼動股市

ETF市場從2020年開始，連年成長，去年年底ETF基金規模衝上約1.4兆元，年增近7成多，去年共有17檔新掛牌的ETF，合計共有245檔ETF，受益人數暴增至839.3萬人，全年成交總金額達4.6兆元。

以上數據可知，ETF市場逐漸成為台股新勢力，阿炮哥哥表示，「這是個象徵，ETF會占掉股市的一部分資金，被動型ETF越來越夯，這是不可逆的」。

2. 中國經濟，促使「這」商模崛起

阿炮哥哥表示，中國經濟近期受到房地產拖累，標普全球評級估計中國GDP為5.4%，但2024年會放緩至4.6%，不過亂世出英雄，有一種商業模式躍上檯面。

第四季比亞迪銷售52.6萬輛純電動汽車，正式超越特斯拉的48.5萬輛，雖然全年銷售量特斯拉仍超越比亞迪，但中國電動車廠威脅到特斯拉（TSLA）等歐美車廠，已經是不爭事實。可是細究數據背後，會發現比亞迪超車的策略為降價，透過價格競爭來打敗對手，除了電動車外，瑞幸咖啡、拼多多的崛起，也是佐證之一。

阿炮哥哥認為，2024年中國的商業模式主軸為：「削價競爭」。低價便宜的商品能成為主流，這能殘酷的打敗沒有資本實力的對手，反之主打高價的商品可能受到挑戰，這自然也與中國經濟不佳有關，過去的銷售策略面臨重要轉彎口。

龍年投資，股市多空怎麼看？

阿炮哥哥說：「2018年中美貿易戰是台股重大轉折」。中美貿易戰自2018年3月22日，當時美國總統的川普針對「中國經濟侵略」簽署備忘錄以來，「美中貿易戰」已經持續超過5年。

從2024年回顧，可知不論是共和黨的川普，或是民主黨的拜登，都沒有改變「去中化」的路線，可見中美貿易戰已成為美國未來的施政方針，對台股的影響為何？

台灣外銷逐漸從中國，轉往美國靠近，尤其是以資通業轉單明顯，過往美國資訊通信產品訂單，從106年以來，訂單金額常態保持約500億至700億美元左右，但是大陸以及香港的資訊通信產品從105年的130億美元左右，逐漸往下至110億美元左右。

隨著AI 、半導體市況的蓬勃發展，以及側重美國的出口導向，未來股市偏多看待。

龍年留意三大產業：AI、重電與?

阿炮哥哥說：「依照前述的大背景下，外銷美國的產業將來會不錯。」，首先是AI，今年CES展上，宏碁(2353)、技嘉(2376)紛紛推出AI PC的新產品，而以去年的AI Server數據上，AI Server僅占全體伺服器出貨量僅約9%，顯然今年AI Server也還有成長空間，今年AI 仍會是電子科技業的主流。

其次是重電產業，尤其以華城(1519)為首，包括士電(1503)、亞力(1514)等廠商，受惠北美的更新電網政策，2023已經繳出不錯的成績單，期待2024年的表現。最後一個產業將會留在講座中分享。《理財周刊》將於1/20(六)攜手法人資深操盤手「阿炮哥哥」舉辦《法人助力賺年終》講座課程！現在報名享早鳥優惠！

阿炮哥哥提醒投資人，要有扎實的理論基礎才有獨立思考的能力，在眾說紛紜的資訊時代，獨立思考更為重要，但是思考不是憑感覺，而是有理論、有數據，才能分辨出來誰在胡說八道，幫助自己做好投資決策。

帶你2024年賺大錢

如果你錯過2023年多頭行情少賺百萬，那你一定不要再錯過2024年了，《理財周刊》與資深操盤手阿炮哥哥合作舉辦理財幸福沙龍講座《法人助力賺年終 2024用趨勢財賺大錢》，帶你剖析龍年投資趨勢，從總經數字看到投資前景，深入探討2024年如何賺大錢。

阿炮哥哥是誰？

政大財管所畢業後就加入券商的阿炮哥哥，長期在交易部門打滾，了解法人的操盤手法，具有20年操盤經驗，帶領交易員trader操作並管控企業數十億資產投資，熟悉權證、可轉換公司債資產交換選擇權（CBAS）等衍生性商品，交易策略為掌握全球金融市場，從總經、基本面、技術面、籌碼面的選股策略。

講座內容有什麼？

阿炮哥哥將透過20多年實戰經驗的法人觀點，帶你了解市場情況，結合世界觀與投資脈動，秒懂台股大盤走勢，掌握投資節奏，學習國際金融局勢，了解2024年投資展望，找出趨勢產業，搭上主力的順風車。

參加就可獲得2024投資展望、未來龍年趨勢、法人的投資邏輯，講座一開始阿炮哥哥會先帶你回顧2023年的經濟、產業脈動，並延續到2024年全球經濟展望，包括石油、利率、美股、戰爭影響、中美晶片戰等，再說明2024年三大「錢」景產業，而後阿炮哥哥會解析台灣房市，教大家如何讓資本增值最有效率的方式。

講座怎麼報名？

《法人助力賺年終 2024用趨勢財賺大錢》將於1月20日在台北市中正區青島東路7號4樓 理周教育學苑 C教室舉辦，報名連結點此，一起來從總經數字看到投資趨勢，2024三大「錢景」報你知，有任何問題都歡迎致電理財周刊，電話：(02)2357-9000 #3137 #3138

受訪者：阿炮哥哥

不只熱愛交易，更是享受生活。座右銘：交易就是生活。

學歷：國立政治大學 財務管理研究所碩士

私立東海大學 工業工程系學士

經歷：第一金證券期貨自營部 專業協理

國票證券新金融商品部 經理

日盛證券期貨自營部 副理

元富證券新金融商品部 襄理

交易策略：掌握全球金融市場，從總經、基本面、技術面、籌碼面的選股策略。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1220期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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