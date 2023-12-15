2024年必漲金龍股

【文．陳春霖】

再過兩週就要送走2023年，迎接2024年的到來，投資朋友在過去一年是獲利還是虧損暫且拋諸腦後，來年調整好投資策略才是王道，歸納近日外資與本土投資界的一致看法，AI將掀起不僅科技轉移換機潮，更可能延伸至智慧家庭與城市、智慧醫療與電動自駕汽車等產業，估台股上市櫃公司整體獲利年增長20%，大盤指數有上看萬九之機會，理周投研部更指出，最好的投資策略就是將資金分短中長線挑股布局，可穩保操作獲利。

主計處樂觀預估明年GDP 恢復10年平均成長幅度3.23%

先從宏觀的全球經濟走勢來看，悲觀者認為2024年將面臨高油價、高利率與高成本三高的挑戰，企業面臨貨幣緊縮與消費意願降低，對企業獲利帶來很大壓力。樂觀者則指出，為壓抑通膨美國政府採取升息貨幣緊縮措施，但也怕影響經濟發展同時祭出8,140億美元現金補貼，這些補助估對生產毛額(GDP)有二個百分點貢獻，估GDP會有0.6%至0.8%成長，因此美國經濟會是軟著陸。而中國大陸雖爆發地產企業財務危機，但對台廠影響較大的手機與電動車卻持續銷售創佳績，也因此認為台灣2023年GDP雖無法保2，但主計處樂觀預估2024年GDP會恢復10年平均成長幅度3.23%。

主計處的樂觀並非無所本，台灣以出口經濟為導向，科技產業又為主要骨幹，科技產業在疫情期間飽受末端消費疲軟所苦，經過一年至一年半的庫存調整已見成效，2024年將開始庫存回補效應，讓台廠科技業獲利重回循環性成長。

PC/NB與手機新技術換機潮 可激勵加權指數平均漲幅34%

此外，AI產業趨勢的確立不容置疑，AI伺服器滲透率將從2023年的5%提升至2024年的14%與2025年的22%，台廠從半導體先進封裝、記憶體、載板、測試傳輸介面至周邊零組件滑軌等，規格需求倍增，且將擴及邊緣運算，預估2024、2025連續兩年整體PC與手機會有6%與10%的增長。

尤其根據歷年數據顯示，PC/NB與手機有大變革新技術帶動的換機潮，會同時激勵台股大盤指數平均漲幅達34%，加上2024年第三季巴黎奧運登場，台廠從2023年11月整體上市櫃營收達3.5兆元、年增3.6%可看出端倪。

其次在資金動能方面，雖然美債殖利率達5%，高於台股現金殖利率3%，不過，過去數據在美債殖利率觸頂後，美央行開始降息前，外資回補台股動作會相當積極，近日更傳出美就業市場強勁，估2024年美央行就會採取降息措施。而本土資金除壽險資金減少3兆元部份投入股市外，指數站上萬七大戶主力人氣不散，因此2024年台股高點不是萬九就是上看二萬點。