整理財務打造自動現金流 循序漸進累積財富

文‧蔡武穆

理財作家Ａ大過去因為家人負債，要幫忙家人還債，無形中練就一身理財的好功夫，並常常在網路上分享經驗，解答PTT鄉民的財務問題，是一個隱藏在民間的理財達人。

他提到，家人跟高利貸借三十萬元，月息三分，年利息高達36%，為了還錢，他白天念書，晚上兼差，薪水九千元有五千元拿去還債，每月繳息三千元，本金卻只還了二千元，清償日遙遙無期。

退伍之後，他有正常的工作，與銀行建立良好的關係，透過信貸把36%利率降到7%，才慢慢還清負債。

教學相長 陪網友走出財務困境

從此，他對於財務規畫起了濃厚的興趣，本來想考CFP財務規畫師，在網路上收集考試資訊，無意中看到很多人有財務上的問題，其中有一位鄉民想買房，不知從何下手，正好他買了一間小套房並開始收租，熱情地分享買房經驗，解答鄉民的疑惑。

教學相長，此後只要在網路上看到有人提問，他就不吝惜分享自己所見所學，不會的就上網查資料與網友共同成長，到目前為止，已經陪伴了三十幾位網友走出財務困境，更有好幾位結婚生子，並成功買下人生第一棟房子。

Ａ大的理財經驗發展得很平均，從基礎財務規畫、買車、買房、債務、退休規畫、現金流規畫、稅務規畫都有涉略，可說是一位全方位的理財達人。

他分享，有一位名為小暖的網友，她的媽媽剛拿到一筆親人高達三六○萬元的遺產，毫不猶豫就把這三六○萬元過戶給小暖，突如其來的巨款讓小暖不知所措，Ａ大聽到驚覺不妥，便立刻建議小暖先退還一二○萬元給母親，只留下二四○萬元，退還的這一二○萬元可以隔年再過戶。

原來贈與稅規定，父母親每年有二四四萬元免稅的贈與額度，若超過二四四萬元，就必須課10%的稅，退還一二○萬元，成功幫助小暖避掉10%的贈與稅。

身懷鉅款的小暖心裡很慌張，深怕自己不小心把錢花掉，Ａ大便建議她做現金流，定期定額買進00878 ETF及006208 ETF，小暖自己的二四○萬，加上母親的一二○萬，總共買進一百五十張00878 ETF，成功地幫媽媽建立退休現金流。

把存款變為自動現金流

Ａ大自己的存錢過程，也是從買房開始。

他提到，2008年金融海嘯，台南有個建案受波及，以低價拋售套房，他用九十六萬元買到一間八．八坪的套房，加上契稅、規費，正好快一百萬，買下之後，以一個月八千八百元出租。

事實上，買下這間套房之前，Ａ大手邊的錢僅有四十萬元，其中有三十二萬元投入一檔基金，基金還慘賠只剩十六萬，他把剩下的二十二萬元拿去買套房，不夠的錢以房貸及信貸湊足一百萬，他笑著說，繳完房貸、信貸，身上剩不到一萬元。

爾後，他順勢把收租的八千八百元拿去繳信貸、房貸，幾年之後，成功存到一間一百萬元的套房。

談到過去，Ａ大也是很「匪類」，抽菸、喝酒、玩樂樣樣來，開銷沒有節制，他分享，改變他人生有二本書，一是《先別急著吃棉花糖》，書中談到延遲享樂觀念，他試著以一周為單位整理收入支出，二是《遇見自動千萬富翁》，把存款變為自動現金流，想辦法打造自動賺錢系統。

「三點一理財法」進行財務健檢

要投資，先要存錢，Ａ大對財務健檢相當有一套，他自創「三點一理財法」，把薪水區分為儲蓄、居住、生活及稅金、保險四大區塊，前面三個各佔30%，稅金、保險佔10%。

一、儲蓄：包含債務、儲蓄、投資、孝親、投資自己等。尤其是債務在收入10%以下略可接受，若超過30%，就必須先列為重大項目，優先處理。

二、居住：包含水電、瓦斯/天然氣、房貸、管理費、收視費等都歸在這一個欄目，總和不要超過月收入的30%，如果超過，建議換地方住或提高自己的薪水。

三、生活：包含餐費、交通費、電信費、日常用品、運動娛樂、美容保養等，大致抓在月收入的30%，對自己的生活費要有控制，就容易有結餘，存到錢。

四、年度稅金/保險：包含綜所稅、人身保險費、牌照燃料稅、婚喪喜慶禮金等，大概佔薪水的10%，可以把一整年度支出拆成十二個月份來計算，在每個月預留資金處理。

另外，記帳的方式有很多種，Ａ大習慣「記大帳」，就是把零碎的項目，歸納成為一個大的項目來處理，例如，學貸五千元、儲蓄五千元、投資五千元，加起來就是一萬五千元的固定開銷，又如房租一萬、水電一千，加起來就是一萬一千元的居住費用，有點類似信封存錢法，方便整理和記憶。

打造自動賺錢系統 穩定領息

Ａ大坦言，以他目前的薪水，應付四項生活所需，剛好打平，若沒有被動收入很難存到錢，因此，他為自己打造一個自動賺錢系統，透過投資股票、ETF，每季可以領到穩定的配息。

Ａ大受到網路文章的啟發，定期定額投資中華電信，全盛時期殖利率可領到8%，之後，陸續增加0050 ETF、00878 ETF、美股VT ETF、VOO ETF等，股利再投入，實行幾年下來，目前一年可領到三十六萬元的被動收入，他謙虛地說，革命尚未成功，目標是打造一年一百萬元的自動現金流。

回首過去，Ａ大也曾經迷茫，「這樣存下去，會不會存到懷疑人生」，但他相信，「心存正念，盡力而為，一定可以達到目標」，也鼓勵正在奮鬥的小資族，養成儲蓄的習慣，並謹記「反正帳戶還有錢，是一個很危險的念頭」，一不小心就會把錢提光，成為不折不扣的月光族。