SVB vs. WBC

SVB倒閉，個案因素較大。 路透 【文．林友銘】

SVB倒閉，個案因素較大

SVB是家原本存戶資產規模61億美元，利用抵押存款並設計HTM(資產證券組合)方式，將資產規模增長至990億美元的銀行，主要放貸對象為新創企業，全美排名第十六。它的存戶結構偏小額客戶，但HTM組成多為低風險的優質債券，只是放款／存款的槓桿偏高，也就是債券開口偏大。

SVB會突然宣布倒閉，一來受去年底監管當局對FTX的調查引起SVB客戶不安，因而觸發了擠兌潮。之後SVB在面對擠兌潮時，被迫出售210億美元的優質債券，但這些債券價值受FED升息影響大幅貶值，再加上這些債券尚未到期，拋售直接帶來18億美元的虧損，進而無力回天宣布倒閉。

由於SVB波及美國銀行股被拋售，初期恐慌下的自然性反應可以理解。深究美國到底有多少新創公司貸款銀行像SVB一樣高債券開口？

其實並不多！因為這類存款需要數十年積累，且由於利率變化，這些客戶不太可能提取存款，這使其他銀行資金結構比SVB更加穩定。再加上三月十日美財長葉倫召開多部門會議，並命聯邦保險公司接管SVB，有第一時間滅火成功的機會。

SVB事件：塞翁失馬，焉知非福

SVB事件讓美股三月十日重挫的同時，美國二年期公債殖利率反倒回檔五十個基點、十年期回檔三十個基點，美元指數從將近突破106回檔最低時接近104，WHY？不是每次恐慌都會迫使殖利率飆、美元升、影響科技股估值嗎？

回想去年底十一月八日FTX開始出事，十一日宣布倒閉後，市場一度認為全球股市將繼俄烏戰爭、通膨、快速升息後，利用加密貨幣崩盤坐實「停滯性通膨」之名。

但殊不知FED利率策略反倒因此轉鴿，在十二月十四日的升息速度從三碼放緩至二碼，而今年二月再放緩為一碼，造就股市一波反彈榮景。

如今，似乎市場又在預期SVB事件可能反倒讓FED擔心危機蔓延，在三月二十二日的升息碼數從二碼變一碼的機會，不然美債殖利率與美元不會如此反應。這有點因禍得福的感覺，好比WBC(世界棒球經典賽)中華隊第一戰輸給不該輸的巴拿馬後，反倒激起全隊士氣，之後接連戰勝義大利與荷蘭這兩個大聯盟選手雲集的隊伍一樣。

選股策略：三月下旬財報月，脫虛向實

所謂的虛，不代表沒有獲利的個股，應解釋為無法確實估算受惠程度，以及未來營收及EPS成長幅度的題材股。反之，所謂的實，可以容許現在高本益比(畢竟是用過去的獲利計算)，但可預見因為大廠合作，進而有增充產能動作，自然遙想未來營收獲利增長的個股。

以下就具有「實」的趨勢股作點將：

飛宏(2457)：

上月點評此股時，股價不到四字頭，如今快到六字頭，因為市場開始估算：殼牌全球充電樁已建置十四萬支，2025年目標五十萬支，飛宏比重約20~30%，可望取得約十至十五萬支訂單，ASP 10~15萬元，營收貢獻保守約100~150億元，毛利率估25~30%，約貢獻EPS 4~5元，並將於今年底開始放量。

由於殼牌2030年目標為全年二五○萬支，假設公司在供應比重不變下，2025~2030年潛在帶來EPS貢獻為20~25元，後續則將藉由台泥所入主的義大利NHΩA儲能公司打入Stellantis汽車集團體系充電樁市場。

股價近期過高，利用融資吃貨到券資比開始攀升下，股價儼然進入主升段模式，與建碁同時成為新一波充電樁族群的市場指標。

鉅祥(2476)：

公司近二年經營目標放在電鍍優化，而營收高峰在去年六月的6.49億，然後開始一路下滑至近兩月的四億多，主要原因不是訂單下滑，而是產能不足，這點公司也有提到去年租用子公司旭軟廠房進行電鍍但產能不足可以證明。

公司一直有在台灣尋覓合適用地建廠計畫。近十年盈餘分配率都接近七成，但日前董事會宣布去年EPS 4.58元，配息2.3元，配息率僅五成創近年最低。這種異於慣性的配息，合理的解釋就是保留盈餘作擴廠之用，且擴廠的動作比預期來得快。

鉅祥在車用鏡頭模組產品的規格上已從一百萬畫素提升至二百萬畫素以上，且有車載實驗室設備，積極耕耘Tier1廠的PDI及AM市場，萬事俱備，只欠產能。倘若近期擴廠計畫談定，加上廣東惠州新廠今年第四季完工並貢獻營收，今年營收又會再較去年成長，且優於公司預估的5~10%營收成長速度。

股價近期有轉強態勢，走法與去年七月型態不同，鑑於千張大戶比例連三週上升，但股價仍處低基期區，值得留意。

台林(5353)：

公司於去年七月十四日舉辦法說，之後股價上漲七成；今年三月二十四日又由同家券商舉辦法說，市場關注焦點放在TSN(時效性網路)用於自動化工廠及智慧城市上的成長率，以及客戶增長情形，是否複製去年七月模式。

目前市場聚焦在新客戶ALERTUS及ASML的訂單狀況。以ASML這家世界級的半導體設備廠而言，近期要作設備升級又不想出現更新時的製程遞延，必須加裝TSN來控制，環顧全台TSN發展最早且品質最精良的，就是台林，且認為若有ASML背書下，未來市場將大大開拓，今年營收獲利亦將大幅成長。

股價在三月十日台股利空下收出長下影線，正好點到半年線及頸線但守住月線。鑑於股價頭肩底成形，配合去年活潑的股性，是值得做接下來的選股參考。