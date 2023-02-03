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做好股債配置、長期持有 ETF存退休金優選

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．蔡武穆】

雨果很早就投入股市，初期研究個股，用技術面和基本面在股市裡殺進殺出，十年下來，僅僅打平，十年的投資都做了白工。

雨果坦言，剛開始接觸ETF，聽到年報酬率只有7%，完全不感興趣，但是想想自己投資十年並沒有累積更多的財富，如果一開始投資ETF，每年7%的報酬，現在資產早就翻倍，不至於浪費十年的時間。

*一籃子標的 分散風險

投資股票必須選股，買入的標的不見得每檔都賺錢，多數人會分散投資在三、五個產業，每一個產業持三檔、五檔股票，加起來也有十多檔。ETF用一定的規則選股，一檔高股息囊括三十檔股票，買二、三檔ETF，就可能超過一百檔股票，不用自己選股，操作更簡單。

再來，投資ETF可將八、九成資金全部投進去，雨果分析，依分散投資的概念，一檔股票投入30%資金，以20%獲利計算，只賺6%，若投入80%的資金在ETF，年化報酬7%，等於賺5.6%，其實差距不大，操作還更安全。

ETF有很多類型，有大盤指數型、主題型、債券型、槓桿型等，並非每一種ETF都適合做為累積退休金的標的，雨果認為，只有大盤指數型ETF及高股息型ETF適合長期持有，搭配債券型的投資組合，才是長久之道。

他說明，單一產業有景氣循環，景氣好，資產增加，景氣不好，資產減少，是一種賭的心態，單一國家也是同樣的狀況。大盤指數型、高股息型則涵蓋至少五種以上的產業，能夠分散風險，較適合長期持有。

目前台灣的指數化投資選擇只有0050與006208，可以考慮搭配20%的0051，若投資人不接受貼近大盤指數的報酬，只要ETF成分股持股夠分散，涵蓋多種產業，其實也可以當作累積退休金的來源，例如：00850、00692。高股息ETF部分，0056、00878、00713都可以考慮。

*「本金>時間>報酬」

為了避免資產集中在台灣單一國家，雨果還投資美股ETF，像是投資全美國市場的VTI、非美國市場的VXUS、美國全市場債券BND、非美國債券BNDX、美國中期債券IEF及長天期債券TLT等，股債配置8:2，台灣、美國比重為3:7。

對於累積退休金，雨果有不一樣的觀點，許多投資人把報酬擺第一，他則提出「本金>時間>報酬」的概念，累積退休金的第一步驟，應該是提高本業的收入，而非一味的追求報酬。

雨果坦言，他一開始也是追求報酬，花很多時間研究產業及個股，希望找到飆股，二個星期賺一倍，但是高報酬必然帶來高風險，最後結果可能不賺或慘賠，因此，追求高報酬，並不保證能達成獲利的目標。

*時間用來提高本金 CP值最高

時間也不是投資人可以努力的方向，需要用錢的時間與人生規劃有關，假設一個人擬定六十五歲退休，如果沒有達成退休金目標，僅可能延後三年、五年，時間到了還是得退，所以時間不是人所能努力的，只能提早或延後，我們所能做的就是增快累積資產的速度或降低需求的標準。

三者當中，唯一能控制的就是本金，努力增加專業能力提高薪資，或是用工作之餘斜槓，創造第二份收入，是可以操之在我的。雨果打趣地說，如果現在薪水一個月三萬元，稍微加強專業技能之後跳槽到另一間公司，薪水三萬三，等於每個月賺10%的獲利，世上有哪一檔股票，可以每個月有10%的獲利？因此把時間拿來提高本金，CP值最高，也是最容易達成的。

*股債配置 降低資產波動度

另外，若要累積退休金，把資金全部放在股票，風險很高，雨果採用股債配置的方式，來降低股市的波動風險，目前他的股債配置是8:2，每一、二年會固定進行「股債再平衡」，保護手中的資產。

雨果說，股票負責創造資產，債券負責保護資產，股票波動度高、債券波動度低，二者搭配可以降低資產的波動度，如果股票賺錢，可適時獲利了結，把超出比例的部分，挪到債券定存，避免股市上下波動影響資產。

相反的，如果股市大跌，股票變便宜，可以把債券一部分的金額，提出來買股票，增加持股數，期許股市恢復動能時，帶來更大的報酬。

*調整比重 以人生階段「用錢的時間」為考量

至於如何根據人生階段來配置股債？大部分美國人都是用年齡去推算，年紀越大，越無法承受高波動，必須降低股票的比重，算法是以「100減去目前的年齡」，譬如說，目前七十歲，股債配置的比重就是3:7，以此類推。但是這一種算法近十年有些調整，由於債券長期處於低利率的環境，報酬沒那麼高，專家建議，以「110減去目前年齡」，變成6:4，來增加整體資產。

對此，雨果有不一樣的看法，他認為，股債配置比例不應以年齡，而是以用錢的時間來考量，如果股市每十年是一個景氣循環，距離退休時間還有二十年，可以承受二次的波動，這時候可以把資金放在股市多賺一點，一直到退休的前五年，再做資產轉換，保護手中的資產。

舉例來說，Ａ君預定六十五歲退休，退休時股債比例4:6，可以在退休的前五年，把股債比例從9:1、8:2，慢慢調整為4:6，來增加整體的資產。

同樣的概念用在孩子出國留學的基金，孩子從出生到高中畢業有十八年的時間，前面十三年股市比例可占八成，後面五年轉到比較保守的資產配置，直到出國的前一年，再全部轉為現金。

*年化報酬率 長期下來的平均報酬

退休後的花費，市場上有一派說法是，從本金提領4%當作每年的生活費，假設每年需要一百萬的生活費，就需要二千五百萬的本金。指數化投資年化報酬率大概7%，把其中的4%提領出來當作生活費，剩下的3%繼續留在本金裡放大資金，長期下來，本金不會用完。

但這裡有一個問題，股市有漲有跌，年化報酬率7%，指的是二十年(或三十年)下來每年平均報酬7%，不代表每年一定有7%，今年有10%，明年可能只剩3%，如果股市下跌，本金賠掉五百萬，提領4%，生活費只剩八十萬，加上通膨2%~3%，生活品質必然大打折扣。

*股市跌從備用金提領生活費 保存本金

另一種方法是，每年固定提領所需要的生活費，起跳以退休時投資金額的4%為基準，並隨著通貨膨脹增加金額，此種方式隱含的風險是，當股市大跌，資產大幅漸少時，還要提領這麼多錢，會加速本金減損的速度，導致退休金提早用罄。

為了避免股市大跌還要提領一筆錢，雨果建議，另外準備二到三年的生活費放在另一個戶頭，當作備用金，股市大跌，可以先從備用金拿生活費，不從股市提領，即可保存本金，將來股市回彈時，一樣保有原有的資產。

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