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大盤止跌跡象未穩 留意熱門股陷阱

聯合新聞網／ 理財周刊
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

【文／理周教育學苑．方鈞】

A:受累於國際股市影響，台股近期表現不佳，特別是在12月20日日本改變公債殖利率政策後，台股跌破短期盤整區間，對於多方來說確實不利，就技術分析角度來看，跌破後滿足點還未到，且止跌跡象也不明顯，指數只要沒有站回14451高點之上，現在介入股市危險性較高。

之前提過由於台積電弱於大盤，因此撐盤力道不足，從台股結構來看，要能夠有較大的行情，電子股貢獻必不可少，其次，金融及其他熱門股也需要助攻，下周適逢歐美聖誕連假，少了外資力道，電子股要發揮實力需再等待，而金融類股目前也沒有太大利多消息，上攻力道不足，剩下的像是鋼鐵、航運這些熱門股票，多以輪動方式進行，上漲延續性還需觀察，綜合以上結構，大盤要止跌回穩還需耐心。

量能不足下，個股以輪動方式進行，近期較夯的鋼鐵及航運股，在價格位階上都來到盤整區上緣，未來如果能帶量突破盤整，才有較大行情，但短期聚焦效益還是有，快打方式短線持有幾天，快速防守成本，還是有些利潤。

少了外資加持，台股在明年之前要大漲機率不大，特別注意日經225是否有破低狀況，未來如果美股承壓震盪、日經有破底現象，當心台股受累，目前台股主控性不高，國際盤影響還是佔多數。

整體來說，大盤止跌未穩，容易受國際利空影響，較安全的狀態還是等待台積電止跌，電子股成交占比超過五成以上才有較佳切入機會，否則個股輪動容易曇花一現，誘惑投資人追高殺低，局勢不穩，等待方為上策。

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