騎樓放娃娃機竟被課房屋稅！本該免稅 一旦出現「2現象」國稅局就會找上你

【文．林依榕 整理】

你完成報稅了嗎？5月報稅季開跑，113年期的房屋稅單也已經寄出，卻有民眾困惑，為何只是在騎樓放2台夾娃娃機給大家玩，今年就被課徵房屋稅？稅務局解釋，一般來說騎樓是免徵房屋稅的，不過如果有2種狀況出現就會收到稅單。 而如果要繳交房屋稅，其實除了金融機構外，便利商店或者透過ATM、信用卡、電子支付等方法都可以繳納稅款。

「騎樓放置娃娃機要課徵房屋稅喔～」台中稅務局表示，近期接到一位民眾來電詢問，騎樓放置2台夾娃娃機供其他人娛樂，房屋稅如何課徵？

稅務局說明，一般房屋的騎樓沒有封閉並供民眾公共通行使用，是免徵房屋稅的，換句話說，如果騎樓封閉，不能供民眾公共通行使用，就要課徵房屋稅。

然而，在騎樓沒有封閉情形下，卻擺放了現在最流行的夾娃娃機供民眾娛樂使用，仍要課徵房屋稅。

房屋稅信用卡、ATM也可繳 想到超商「稅額3萬以下」就可以！

財政部賦稅署說明，為利納稅義務人繳納稅款，財政部提供多元化繳稅管道，納稅義務人可持繳款書至代收稅款金融機構（郵局不代收）以現金或票據繳納，稅額在新台幣3萬元以下者，可至統一、全家、萊爾富、來來（OK）等便利商店繳納。

此外，也可以透過自動櫃員機（ATM）、信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶及電子支付帳戶等方式進行繳稅。或者可透過行動裝置或開辦電子（行動）支付工具繳稅服務業者（參與業者詳網路繳稅服務網站）之APP掃描繳款書上QR-Code（以「TWQR」作為共同標示）進行繳稅。

各項繳稅作業細節可參閱繳款書上之繳納說明或至財政部稅務入口網「線上服務」項下「電子申報繳稅服務」查閱。

賦稅署提醒，已辦理與金融機構或郵政機構約定以存款帳戶轉帳繳稅之納稅義務人，請在帳戶內預留足額之存款，以備提兌。稽徵機關不會以電話要求確認存款帳戶餘額，請務必小心求證。

囤房稅2.0明年5月才開始繳 今年房屋稅仍按舊制規定

該署進一步說明，房屋稅為直轄市、縣（市）稅，其稅課收入為地方政府主要財源之一，籲請納稅義務人如期繳納。

另外為鼓勵房屋有效利用及合理化房屋稅負，將於今年7/1起實施全國歸戶差別稅率2.0（俗稱囤房稅2.0），該新制房屋稅於明（2025）年5/1首次繳納，今年期房屋稅仍按舊制規定課徵。

沒收到房屋稅繳款書？政府一定會寄給你：快申請補發

財政部賦稅署表示，直轄市及縣（市）地方稅稽徵機關已陸續寄發房屋稅繳款書予納稅義務人，倘納稅義務人尚未收到，請儘速向房屋所在地地方稅稽徵機關申請補發。

或者民眾也可利用自然人／工商／金融憑證、已註冊健保卡及密碼，或行動自然人憑證（TW FidO），登入「地方稅網路申報作業網站」，線上查繳稅款。賦稅署特別提醒，切勿點選來路不明之連結，以免上當受騙。

本文授權自今周刊，原文見此。

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