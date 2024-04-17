台股2萬點還有啥可買？亞翔、威剛…這11檔Q1拿到業績護身符 年增率最高314％

【撰文‧唐祖貽】

第一季季報全數出爐、即將進入財報密集發布期，投資人可根據季報初步檢視企業今年的獲利狀況，趁機汰弱留強，找出下一個階段的主流股。

年報公布後，緊接著第一季業績也將陸續揭曉。第一季獲利的好壞可說是預判一家公司今年獲利狀況的風向球；尤其今年台灣整體景氣邁向復甦，照理說大多數企業的營收與獲利，都該從谷底回升才對。

因此，從最新公布的第一季營收數字中，投資人就可發掘有復甦跡象的公司。而《今周刊》也從第一季營收與去年獲利大幅成長、且法人近期著墨的標的，篩選出值得布局的公司。

記憶體價揚 威剛、十銓看好

全球記憶體產業去年經歷需求不振、價格崩跌、直到第四季報價才止穩回升；加上AI伺服器帶動新一代產品HBM（High Bandwidth Memory，高頻寬記憶體）的強大需求，包括海力士（Hynix）與美光（Micron）近兩季的營收獲利都迅速回溫、股價更是頻創新高，連帶國內相關個股也跟著沾光，尤其是表中的模組廠威剛（3260）與十銓（4967）。

受惠DRAM（動態隨機存取記憶體）、NAND Flash（儲存型快閃記憶體）等記憶體產品價格上漲，加上客戶備貨需求，威剛3月營收創下14年來單月次高；第一季營收也是同期次高、年增率達5成。十銓第一季則受惠於大客戶專案訂單挹注，營收也創下同期新高，年增率超過9成。兩家公司都表示，預期第二季將持續成長，獲利也可望維持高檔。

法人認為，在AI浪潮之下，終端應用需求開始浮現，DRAM及NAND Flash需求持續水漲船高，加上原廠減產效益持續發酵，預計將繼續帶動需求逐季走揚，呈現量增價漲格局。

一般來說，記憶體產業剛復甦時因報價止跌翻揚，模組廠往往因擁有相對低價的庫存，在去化庫存時獲利迅速上升。不過若產業景氣持續翻揚，則製造端也將受惠並獲利，因此若想中長期布局記憶體產業，除了留意模組廠業績外，也可留意如南亞科（2408）、晶豪科（3006）、華邦電（2344）等由虧轉盈的轉機效應。

美國升息進入尾聲，未來將進入降息循環，加上國內因電價上漲拉升物價，這時抗通膨、保值首選還是房地產，所以國內營建業景氣展望仍樂觀。而上市櫃營建股中除營建、營造公司外，還有兩家以代銷業務為主的「代銷雙雄」：海悅（2348）與表中的愛山林（2540），業績與展望同樣受矚。

台積電建新廠 帶旺高雄房市

去年愛山林可說是大豐收的一年，在「新竹帝寶」「都廳大院」二期等多筆百億級大案銷售貢獻之下，全年營收與稅後純益都創下歷史新高，但公司近年因資本額大幅擴充，故EPS（每股稅後純益）僅3.91元。

今年第一季則是受惠台積電宣示於高雄興建第三座二奈米晶圓廠，帶旺高雄房市，愛山林代銷的高雄橋頭建案「橋科大極」，推出才4個月就接近完銷。

總經理張境在於近期表示，今年的代銷商機可說是大爆發，其中「新竹帝寶」有機會再推新案；另外基隆八堵、新北土城、三重等反應都不錯，公司樂觀看待今年業績再成長。

除了代銷，愛山林近年也買地自建，包括新北板橋「帝景三號」「帝景五號」、屏東「花園帝寶」等，總計在手建案總值超過1700億元，今年開始陸續完工交屋、挹注營收與獲利，預計到2029年將全部完工入帳。

海悅與愛山林可說是國內房市銷售的風向球，投資人可透過這兩家公司的業績表現，了解景氣的熱絡程度。若看好後市，也可以趁股價拉回時布局、波段持有。

表中還有一檔上市新兵望隼（4771），主營從事軟式拋棄式隱形眼鏡的設計、代工製造及銷售。其中中國市場占整體營收6成以上，日本約34％，其他還有東南亞與國內市場。

望隼近期表示，今年以來日本及中國客戶訂單回升，帶動望隼3月營收開始穩健成長，公司在兩地市場的代工市占率也持續攀升，對今年營運持樂觀正向看法。

望隼去年EPS為10.77元，宏遠投顧近期評估，由於日本經濟好轉、中國需求也恢復成長，從今年第一季營收已近7.7億元、年增率5成以上推估，今年EPS可望挑戰15元。加上新掛牌籌碼乾淨，蜜月行情值得留意。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1426期)

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