台積電熊本設廠最大影響？東大教授：日本人感到驕傲「半導體能繼續奮鬥」

【撰文／李浩宇】

國家科學及技術委員會於3月22日舉辦「半導體供應鏈重組與經濟安全國際研討會」，以美中對抗為背景，在地緣政治格局已產生變化的情況下，邀請台灣、日本、韓國學者參與對話，共同討論台日韓三國往後的半導體合作互惠契機，尋找雙贏甚至三贏的機遇。

本次活動邀請到日本知名國際政策研究、文化交流組織「國際文化會館」地緣經濟學研究所長暨東京大學公共政策研究所教授鈴木一人，到場分享研究及觀察成果。鈴木一人擅長國際政治經濟與科學技術政策理論，亦是安保管理、經濟外交的專家。

站上講台的鈴木，用十分流利的英語點破目前的美中局勢：「美國為了對抗中國，已經捨棄了既往的自由貿易，美國主導的貿易框架亦已失能，目前僅能運用手邊擁有的資源去對抗中國。」

鈴木解釋，目前中國已然崛起，而且造成各種威脅，「美國在近幾年對華為實施各種實體清單（進出口禁令），包括華為的供應鏈與各種半導體出口限制」，就已證明美國的科技優勢已無法獨霸全球，「而中國可以透過政府補助等方式發展產業，這是中國的優勢。」

不過，這並非意味著美國已喪失科技巨頭的優勢，美國透過發佈禁令，一樣可以維持其優越性，「但這意味著中國在科技上也具有相當的實力，已對美國造成威脅，而且美國也漸漸地不按國際規則行動，所以不能單方面依賴美國。」

美中新冷戰局勢 台日合作成解方

「國際文化會館」地緣經濟學研究所長鈴木一人表示，台灣與美國維持關係固然重要，但與日本攜手發展強韌半導體生態系的重要性亦不在話下。今周刊提供

鈴木補充，此次美中對抗局面雖然與過去美蘇冷戰局勢形成的東西對峙有所類似，「但美蘇冷戰時期東西之間是互不交流的，這是與現今美中對抗局勢最不一樣的地方。」

換言之，目前雖是地球東西軍陣營的角力時代，但各種產業與技術交流管道早就被貫通，產業技術交流如死水的年代已成明日黃花，「尤其是台日，在這樣的環境之下，已經不是把獨門秘方私藏起來的年代了！」

鈴木一人向本刊表示，過去各國半導體業的本質是「競爭」，各大廠商都擁有自己的招牌武學，其中奧秘絕不輕易向外人流傳。但，在大對抗與交流廣泛的新冷戰時代，「互相合作、互相學習、畢竟半導體也並非只在日本或台灣發展，這是全球性的產業。」

那麼，應該學習些什麼？鈴木舉例，「這次台積電熊本廠開幕，他們就有意學習索尼或電裝的製程管理，但這兩家公司專長各異。索尼擅長演算半導體，電裝擅長車載電腦晶片，三方若能互相學習，那就是雙贏了。」

除此之外，「半導體不會過度集中在一個地方生產，產地多元化也是一個很重要的關注點。這樣若是一個生產地出現什麼萬一，也可以確保整體的供給來源。」鈴木強調，這是他在新冠疫情期間得出的心得，半導體市場並非僅限於一國，需求是世界性的，必須透過合作確保穩定供給源才行，否則半導體原料不足問題將會重演。

鈴木解釋，台積電畢竟只是代工廠，半導體不可能靠台積電一家就能生產，需要設備、材料、設計，台積電在全球也只是供應鏈的一環而已，「因此，台積電要與其它廠商合作互補，打造半導體生態系。最重要的，是建立互信關係。」

不能單靠美國 自立自強才是王道

鈴木做出大膽假設，在台灣持續依賴美國的情況下，川普若是當選，「雖然不太可能發生，但假如川普突然覺得台灣也會竊取美國技術，那台灣就有可能跟中國一樣被列在實體清單中。若然如此，台積電就很難與最大客戶之一的輝達往來，到時會給台積電帶來莫大困擾。」

為了預防此種情況發生，與美國維持關係當然也很重要，但「半導體自主生產力也必須提高，我認為台日應當合作一同強化半導體產業競爭力。」鈴木表示。

此外，台積電熊本廠開幕，除了日本政府、產業界高度重視外，也給日本社會注入了活水。「台積電在熊本設廠，最大的影響就是讓日本人覺得『我們半導體沒有輸，日本還可以繼續奮鬥』，加上比起台積電亞利桑那廠，熊本廠的建置、運作更是順暢太多，這讓日本人感到相當驕傲。」

訪談最後，鈴木表示台積電廠也可能帶來觀光紅利，「現在台日觀光方面，很明顯到日本旅遊的台灣觀光客佔絕大多數，但隨著台積電在日本拓點，會關心台灣的日本人也會隨之增加，甚至加速其它產業交流，畢竟台積電這個台日合作成功案例，已帶給日本社會很大的鼓舞。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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