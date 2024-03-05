日本刷卡選哪張？國泰CUBE卡「限時加碼3.5%」 達人籲1機制陷阱：恐被多收

【撰文／翁申霖整理】

日本因地理位置相近，擁有許多美食、美景，加上正值日幣匯率相對低之時，許多國人青睞前往日本旅遊，而國泰世華銀行也把握這個機會，推出赴日刷CUBE卡「享3.5%小樹點(信用卡)回饋無上限」的限時加碼優惠。 不過，有旅遊達人指出，隨著愈來愈多人飛往日本購物，刷卡結帳時一定要特別留意「貨幣計價」的問題，這攸關著「手續費」會不會被多收！ 達人表示，近日到日本旅遊的10人當中，就有2至3人選錯，有民眾因此被多收5%手續費，甚至10%、15%的案例都看過。

國泰CUBE卡搶攻赴日旅遊潮，自3月1日至4月30日期間，推出「日本實體消費筆筆享3.5%小樹點(信用卡)回饋無上限」，且不管是Visa、Mastercard，或是JCB卡別，都能享加碼優惠。

不過，面對赴日旅遊的熱潮，日本旅遊達人林氏壁在「日本自助旅遊中毒者」粉絲頁提醒民眾，「去日本刷卡請選用日幣結帳！不要選台幣！」

他分享近來的遊日經歷，寒假去逛澀谷MegaDonki的時候，意外看見店內有宣傳DCC（動態貨幣轉換，Dynamic currency conversion）的海報，上頭大大的標語寫「無須額外外匯手續費」，但下方一排小字寫金額都已包含手續費。

林氏壁表示，「那個手續費才是最應該擔心的部分啊！」

由於「DCC動態貨幣轉換機制」在日本相對比較少見，去香港或是歐洲國家較為常見，刷卡完店家有時會問你「要不要用新台幣結帳」，林氏壁指出，許多民眾直觀會以為較划算，但回台收到帳單後才發現匯率貴得離譜，「我個人經驗在日本大概十次會遇到個2至3次，金額較大或在百貨公司好像比較會遇到。」

他說明，DCC機制是可以提供刷卡人選擇使用「當地貨幣」或「母國貨幣」結帳，如果選擇以「母國貨幣」結帳，店家會以當地收單機構當天的匯率結匯，和一般人認知的向發卡銀行請款才決定匯率不一樣，兩者最大不同就是決定外幣兌換成「本國貨幣」匯率的時點。

他點出動態貨幣選擇母國貨幣最大問題點，「最重要的是，當下換匯還包含了加收的服務費。這並不是海外刷卡手續費的1.5%，是另外的獨立一筆。」林氏壁接著指出，以DCC來說，曾看過的案例有民眾曾被收高達15%的手續費。

「感應式交易或是Apple Pay似乎不會引發DCC機制，JCB卡在日本似乎不會引發DCC機制」，林氏壁提醒，在日本旅遊使用「VISA或Master卡別」刷實體卡交易時一定要留意，務必慎選，「若有被詢問，千萬記得用當地貨幣計價！」或是仔細看簽單，如果有寫到台幣的話，可能就要小心了。總而言之，最好是用當地的貨幣計價最好，以避免引起消費糾紛。

本文授權自今周刊，原文見此。

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