台股選後怎麼走？法人預估回歸基本面：看好IC設計、晶圓代工、網通、AI

【撰文／數位內容部】

2024台灣大選落幕，預料選後台股將回歸基本面。 就短線而言，Q1屬台股淡季，行情缺乏基本面消息利多，加上馬上將迎來財報季，預料去年Q4新台幣強升導致的匯損將影響企業獲利。 就中長線來看，三黨對於厚植台灣科技產業競爭，力有高度共識，預料「晶創臺灣方案」將是選後確定的方向，看好半導體、IC設計、網通與AI相關行業。 而本次選舉結果，也再次確認美國印太戰略的方向，預料日本與台灣將扮演吃重的角色。

留意Q4企業財報匯損與Q1電子產業淡季

元大投顧說明，Q4企業財報匯損以及Q1電子產業淡季，可能會影響今年選後短期台股走勢。

2023年Q1～Q3新台幣兌美元匯率明顯貶值，從2022年底的30.708一路貶值到Q3底的32.268，創造前三季台股上市公司帳上巨額的匯兌利益。

不過從Q4起，新台幣兌美元匯率受到聯準會升息近尾聲、全球經濟衰退預期降溫、製造業庫存循環去化結束等利多支撐下，一路 升值到年底的30.735，這將導致企業Q4財報上將有大量的匯兌損失。

2023年第四季匯兌損失顯著，以外銷為主的紡織、塑膠及電子業下游零組件影響甚大

2023年第二季和第三季台幣貶值，匯兌收益額外貢獻台股上市櫃企業 9.4%稅後淨利。第四季新台幣升值 4.8%，若假設4Q23 各產業獲利與3Q23相當情況下，推估4Q23整體匯兌損失回吐金額將達1251億元，占總歸屬於母公司稅後淨利13.7%。

細分各產業來看，以外銷為主產業包含紡織、航運及塑膠等受影響程度超過市場平均的13.7%，至於電子業部分，影響程度大的產業以光電產業、電子零組件及電腦及周邊設備為主（附表1）。

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此外，匯率升值將影響業外與本業獲利兩部分，去年第四季新台幣升值主要反映在業外匯兌損失。若以目前匯率來看，2024年上半年電子廠商營業利益估會比投資機構前次預期減少5%，廠商仍需要一些時間轉嫁成本壓力。

第一季為淡季，產業訂單能見度有限

台股Q1為傳統產業淡季，過去10年平均台股在Q1獲利季減18.44%。

根據對廠商的問卷調查結果，去年10～12月中經院製造業PMI中的新增出口訂單平均為42.6，低於歷年同月長期平均49.4，去年10～11月外銷訂單金額動向指數平均為48.3，低於歷年同期平均的48.8，反映受到國內、外風險環伺影響，去年第4季企業的訂單能見度相較以往顯得不明朗，暗示今年第1季製造業與電子業將會遭受產業淡季考驗。

1月中旬台股將陸續展開科技股財報季，投資人須特別留意法說會中各家公司對於未來營收展望的影響。

再以各季獲利狀況來看，第一季進入傳統淡季且訂單能見度有限，第二季工作天數恢復正常、第三季進入產業旺季，預估2024年台股企業獲利將呈現逐季增長（表1）。

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「晶創臺灣方案」將是亮點，看好半導體、IC設計、網通、AI

未來新政府除了繼續推動現任總統蔡英文所提出的6大核心戰略產業，以因應當前國際的各項挑戰外，還將進一步發展5大信賴產業（半導體、人工智慧、軍工、安控、通訊產業），並且打造科技創新4大平台（前瞻科技研發平台、淨零創新科技平台、人文社會科學及跨領域的科技研究平台、軟體研發平台），以期提升產業的國際競爭力與韌性，厚實科技研發量能，讓台灣成為經濟的日不落國，以及全球智慧科技的代表。

然而這次立院選舉執政黨並未過半，因此未來政策推動中將以三黨（民進黨、國民黨、民眾黨）具有高度共識的政策先行，我們預料去年11月起蔡總統提到的「晶創臺灣方案」將是亮點所在。

去年11月提出的「晶片驅動臺灣產業創新方案」，規劃2024～2033年挹注3000億經費，第一期自2024年啟動，為期5年，主要運用我國半導體晶片製造與封測領先全球的優勢，結合生成式AI等關鍵技術發展創新應用，提早布局臺灣未來科技產業，並推動全產業加速創新突破。

而1/13新總統賴清德於當選後所召開的國際記者會中，也表示現在是全球智慧化時代，台灣半導體產業所扮演的角色相當關鍵，未來對於半導體產業發展將會繼續大力協助，包含材料、設備、研發、IC設計、製造、封裝測試等，讓具備優勢的半導體產業在台灣能夠更進一步發展，形成一個更完整的全球分工產業鏈。基於這樣的考量，元大投顧看好半導體、IC設計、網通與AI等相關產業的機會。

半導體產業：半導體產業需求將於2H24強勁回彈，預估2024年年增 8.4%

基於當前客戶庫存水位不同，預期不同零組件拉貨動能將有所不同。我們預期此情況將延續至1H24，原因如下：

1、智慧型手機或PC等消費性應用推出新機型，對先進製程晶片需求提升。

2、成熟製程的庫存水位相對較高，因此，1H24不同產業復甦將會集中在一些先進製程的高價位零組件。展望2H24，隨各終端應用新機型推出，預期需求將全面復甦。目前，預估2024年半導體產業將年成長8.4%，且在下半年實現強勁反彈。

元大投信認為當需求強勢回彈時，能夠維持定價與獲利能力的公司將迎來最大幅度的獲利反彈。因此，首推台積電、信驊、譜瑞、創意、旺矽，這些公司皆為該市場中的領先者，且在總體經濟低迷的情況下仍然能維持價格穩定。

IC設計：晶創臺灣方案有利大型IC設計業者

政府提出「晶創臺灣方案」，規劃2024～2033年挹注3000億元經費，其中要項：

1、除國內培育IC設計人才，另將設置海外基地，透過產學研合作、赴海外招募等方式，網羅國際IC設計人才來臺。

2、掌握IC設計工具的生態系與關鍵技術自主，提升先進晶片設計能力。

3、利用矽島實力吸引國際新創與投資來臺。預期「晶創臺灣方案」將可刺激國內大型IC設計業者加大對於研發投資，有利於聯發科、聯詠等業者在新技術、新產品以及新業務的擴展成效，看好長期成長趨勢。

網通產業：低軌道衛星—下一世代通訊技術不可或缺的傳輸媒介

為實現Beyond 5G中網路全覆蓋的架構，低軌道衛星業者無不積極發展，其中Starlink 2.0計畫，預計將由Starship發射30000顆V2.0衛星。SpaceX在2023年12月也宣布Starlink用戶數已突破230萬，我們預估2024年將達到430萬戶。

Amazon的Project Kuiper斥資超過100億美元，計畫在未來六年部署3236顆低軌衛星，提供高速衛星連網服務；Kuiper預計將於2024年開始進行大規模發射。受惠個股：華通（2313）。

AI產業：短期受缺貨影響，估2H24有望大幅成長

短期而言，AI伺服器供應鏈在3月後出貨與營收將顯著成長。長期來看，各大CSP業者及中國業者華為也開始推出自研ASIC及GPU，將會帶動未來推論型伺服器需求提升，預估2024年AI伺服器出貨量達45萬台、年增160%。受惠個股： 廣達（2382）、緯穎（6669）、奇鋐（3017）等。

選舉結果將維持現階段美國印太戰略方向，日本與台灣將扮演亞太地區關鍵樞紐

有鑑於不同價值觀與政治體系並存可能令當前全球以美元為中心的國際秩序變得不穩定，美國前總統川普在2017年所推出的「印太戰略」就成為此後美國重建同時考量安全的國際經濟秩序的方針。

這個方針要義在於印太的經濟構架、提升威懾力、加強東協的團結、支持印度的持續崛起，將從西太平洋，一路往南到東協，再西向往印度洋，建構印太地區的堅實連 結，在中國強勢的擴張背景下，構建一個具有韌性的網絡連結。

由於賴清德的外交政策側重與世界民主國家建立更強健的夥伴關係，符合印太戰略的精神，而外交又是總統最主要的職權，因此可以想見這次的選舉結果將有助於維持現階段美國印太戰略方向。

在這個戰略方針中，日本將扮演重要經濟與威攝力的角色，也將受惠於這次的選舉結果。

理由在於，為了建立一個安全的供應鏈，在美國的促使下，台日半導體產業合作的關係將更加緊密。

另一方面，2022年起曠日廢時的烏俄戰爭，讓美國有感國防武器的生產力是重要的威嚇力量，過去日本雖有強大的精密製造以及軍工生產能力，但受限於軍備支出上限與出口禁令，使得軍工生產能力無法完全發揮，不過未來延續著印太戰略，日本在軍工產業的製造實力將扮演更加吃重的角色，美國的技術＋亞洲的製造，類似半導體產業的代工模式可能是未來的發展方向，預期將有利於日本與台灣軍工產業鏈的發展。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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