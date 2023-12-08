台積電與亞利桑那州工會達協議 「3共識」解決勞資爭議：視情況引進專業外籍勞工

【撰文／李易紓整理】

台積電（2330）與亞利桑那州建築業工會 (AZBTC)達成新合作框架達成協議，協議中談到了雙方商定的優先事項，包括工會工作場所培訓和發展、勞動力安全、溝通管道以及現場人員配置。 其中，台積電亞利桑那州或其供應商，可以有條件雇用具有專業經驗的外籍勞工。

台積電、AZBTC合作擴展至勞動力培訓課程

根據大鳳凰城經濟委員會（Greater Phoenix Economic Council）新聞稿中寫道，作為亞利桑那州歷史上最大的單筆外商直接投資，台積電亞利桑那工廠將擁有美國最先進的半導體製程技術，為亞利桑那州創造數千個穩定、高薪的就業機會。

「目前2個工廠建設階段已經為AZBTC成員創造數千個符合現行薪資標準的建設工作，因此台積電和AZBTC很高興宣布，該協議將雙方的合作擴展到特定合作領域」。

為了滿足兩個晶圓廠時間表，需要一支技術成熟、多元化和包容性的建築勞動力，AZBTC擬招募足夠數量的技術工人，以滿足台積電亞利桑那州承包商對該專案的人力需求。

台積電亞利桑那州將與AZBTC合作開發工會勞動力培訓計畫和課程，目標是建立一支建築勞動力隊伍，為台積電亞利桑那州提供近期和長期的就業機會。

優先聘用美國工人，可視實際需求招募具有專業經驗外籍勞工

至於對工地現場安全的共同承諾，台積電亞利桑那州在其所有設施的運作中堅定地致力於工作場所安全，為了加強合作關係，將在安全評估、審計、事件記錄和改進計劃方面與AZBTC保持透明度。

另外，AZBTC的員工在建造微晶片製造工廠方面技術精湛，台積電亞利桑那州專注聘用於在美國工人，但可根據實際需求，台積電亞利桑那州或其供應商需要雇用具有專業經驗的外籍勞工。

每一季舉行會議，預測未來勞動力需求

為了確保台積電亞利桑那州和AZBTC履行所概述的協議精神，並對所做的承諾負責，透過定期論壇進行持續溝通和審查至關重要，將成立委員會，由附屬 AZBTC工會指定的成員以及台積電亞利桑那州和承包商指定的成員組成，這些會議將每季舉行一次，其中一次是年度預測會議，以預測未來的勞動力需求。

AZBTC總裁：協議達成對雙方來說是勝利

AZBTC總裁Aaron Butler表示，今天的協議對於亞利桑那州工人和台積電亞利桑那州的建設時間表來說是一次勝利，AZBTC和台積電亞利桑那州已經表明，「當我們齊心協力關注我們的工人並開發未來的技能時，我們的州將受益匪淺」。

台積電亞利桑那州總裁：期待開啟夥伴關係與協作新篇章

而台積電亞利桑那州總裁Brian Harrison則是表示，AZBTC 是台積電亞利桑那州建設這一領先半導體製造工廠的重要合作夥伴，工會成員擁有幫助我們完成兩座先進晶片製造工廠所需的關鍵技能，「我們期待共同開啟夥伴關係和協作的新篇章」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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