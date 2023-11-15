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開先例砸1500億支持熊本第二座晶圓廠建置！除拉攏台積電 日政府背後3大盤算

聯合新聞網／ 今周刊
攝影／譚偉晟
攝影／譚偉晟

【撰文‧譚偉晟】

為了拉攏台積電赴日，日本政府通過七千億日圓補助計畫，支持熊本第二座晶圓廠的建置。砸重金發展的背後，日本政府如何以此為起點，讓日本半導體能與國際競爭？

這次，是日本政府從來沒有過的補助計畫。」面對鏡頭，日本半導體戰略推進議員聯盟會長甘利明，說明日本對台積電熊本設廠的重視。受訪後兩天，法新社報導日本通過對台積電總共7千億日圓的補助，相當於1千5百億新台幣，用於支持熊本第二座晶圓廠興建。

補貼台積熊本二廠 保證獲益

總金額兩兆日圓的半導體戰略補助，其中3成5提供給台積電，外貿協會董事長黃志芳透露：「甘利明會長是關鍵人物，是他促成國會通過補助。」不過，日本不僅想拉攏台積電，預期補貼後的投資收益、驅動半導體聚落復甦、在先進製程居於領先，才是日本推動該戰略背後的三項關鍵因素。

在投資收益上，稅收是當中的重點。「我們可以收到稅金、確保利潤。」甘利明的自信，源自日本經濟產業省的研究報告：「先進半導體製造基地的經濟發展，帶來的稅收直接效應，預計與最高補助金額相當。」經濟上的好處，可望成為顯著利益。

日本九州金融集團先前就推估，台積電在熊本設廠的經濟效益，到2031年可超過6.8兆日圓。瑞穗金融集團會長今井誠司解釋，半導體設廠還包含完善物流體系、提供綠電供應，這些建設都將驅動經濟效益。

「需要加強的領域，我們都要投資。」今井誠司指出，日本在半導體領域的優勢在於材料與設備端。像是薄膜沉積設備、蝕刻設備、化學機械研磨設備等，東京威力科創（TEL）、迪恩士半導體、荏原製作所等日廠皆處於業界領先地位，材料方面也有力森諾科與多家日本廠商組成的Joint 2研發聯盟。

然而，對日本來說，缺乏半導體製造這點，猶如少了發展的核心。「半導體產業最具吸引力的，是製造邏輯晶片。」甘利明說的，是日本以垂直整合製造商（IDM）為主的半導體製造，製程停留在40奈米以上技術節點，但在28奈米以下更先進的製程，日本的製造經驗可說一片空白，「所以，我們要跟製造第一的台積電合作。」他表示。

而合作的技術，也展現日本的企圖。「台積電（熊本一廠成熟製程）原本要來日本，做在台製造利潤比較低的部分。」甘利明解釋，引進28奈米、16奈米製程，不足以達到日本要發展先進半導體的目標。「所以（台積電）第二座（日本）廠，是引進10奈米以下製程，可以讓日本工程師參與，替日本的半導體產業帶來刺激。」

攜手大咖直攻最先進技術

日本政府在半導體製造廣發英雄帖與大撒幣，不僅補貼台積電設廠，先前也給記憶體大廠美光廣島廠補貼，金額達到1920億日圓，藉此建立日本在先進記憶體的經驗，透過雙方的合作，建立日本自己的先進製程技術環境，滿足廣設資料中心、發展全國AI的目標。

不過，整個日本半導體發展戰略，最重要的主角是位於北海道的Rapidus，而2奈米製程研發，則是日本躋身半導體列強的方式。「2奈米有散熱上的挑戰，我認為相關材料的布局，到今年底都還沒有準備好。」鈺創科技董事長盧超群說的，是仍處於研發階段的2奈米製程，對各家廠商而言，仍存在後發先至的機會。

為抓住這個機會，Rapidus選擇引進IBM的2奈米製程技術，進行研發。「2020年我去美國和IBM交流，當時我還是TEL社長，去探討2奈米技術的可行性。」Rapidus會長東哲郎說明，當時日本半導體製造業已經落後，「美國發展是第一，製造則是台灣成為世界第一。」他認為日本必須發憤圖強，並指出想要取回在半導體產業的優勢，必須「從國家級別進行發展」，這成為2022年8月Rapidus成立、選擇向IBM技轉二奈米製程的關鍵。

對Rapidus而言，日本全力朝AI發展的策略，以及在2035年達到日本國內近6成汽車為電動車的政策，對高速運算晶片需求增加，將與日本發展先進製程產能互為表裡。全球前三大車用零件供應商、日本電裝（DENSO）技術長加藤良文就指出，未來「車用在10奈米（製程）以下的應用，將持續增加。」

「未來業種限定、地區限定的專用AI晶片增加，客製化的晶片會不斷成長。」甘利明這句話，說的是即使有台積電在日本布建先進製程產能，Rapidus在未來若技術開發完成、並成功擴大先進製程量產，不但能因應國內市場的需求，更有機會在國際上與其他晶圓廠競爭。

最重要的是，若Rapidus能成功做到2奈米製程居於領先，對日本而言便能降低在國際半導體上受制的狀況。「你要成為掌握的一方，或是被掌握的一方？」甘利明的發言，透露著日本不甘於全球半導體競爭中落後，如今傾國家之力發展，要憑著從台積電合作的基礎，找到下一個彎道超車的機會。

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