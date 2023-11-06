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美國升息觸頂「股滙債出現新方向」！ 謝金河：2024下半年可能開始降息

聯合新聞網／ 今周刊
圖／本報資料照片
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【撰文／謝金河】

這個月的美國FED議息會議決定不升息，也讓FED利率維持在5.25到5.5%的區間，從去年3月16 日啓動升息以來，聯準會共升息11次，共21碼，利率從0到0.25%拉升至5.25到5.5%，這個利率水平等於是回到2008年柏南克的時代。

圖／謝金河臉書。
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08年利率狂升，不久引爆雷曼兄弟破產，美國次貸危機爆發，衝擊全球。這次誰會是最大受害者？看起來，中國可能是最大的苦主！而全球經濟下行，也是必要之惡。

這次FED不再升息，可以簡單用一句話來形容：鷹氣稍減，轉鴿要時間！鮑爾這個禮拜的宣示，也改變了金融市場生態，一個是VIX恐慌指數大降到14.91，以哈衝突未熄，但恐慌情緒已到低檔。二是債券殖利率全面下跌，只剩一年以內的短天期在5%以上，10年債最低到4.51%，債市上揚。

圖／謝金河臉書。
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三是股市大漲，美國道瓊工業指數連續上漲5個交易日，一週大漲1643.73，漲幅5.07%，Nvidia大漲，費城半導體指數上漲7.05%，台股也有落後補漲效應。四，油價全面下跌，WTI跌至80.89美元。

往下看，美國8月CPI在3.7，未來可能在3到4%之間，這段時間，美國FED觀察通膨降溫的軌跡，明年下半年可能展開降息，利率可能下調至4.5%附近，景氣往下，企業調整庫存，先下來的，會比較早往上走！

本文授權自今周刊，原文見此

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