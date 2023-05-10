imB吸金詐騙25億！大陸P2P早有爆雷前例、台灣5年前要求監管 金管會為何不想介入？

【撰文‧林良昇】

國內爆發首宗P2P平台大型詐騙案，受害民眾高達數千人，政府監管機制卻付之闕如，至今各部會權責仍不明，且5年前就有多名立委要求監管，金管會為何不想介入？

國內不動產借貸媒合平台「im.B」驚爆詐騙案，涉嫌違法吸金25億元，受害民眾多達數千人，災情慘重。事實上，這類在台運作已久的P2P（個人對個人）借貸平台，至今仍在三不管地帶，無政府單位監管！

由台灣金隆公司經營的「im.B」借貸平台，以9％到12％的高年利率吸引投資人，先媒合欠債方和原始債權人，再將債權轉讓給投資者，但當中有超過九成是販售「假債權」違法吸金。儘管平台負責人曾耀鋒已落網，這起國內首宗大型P2P詐騙案，仍受到社會高度關注。

早在2018年，中國P2P平台爆發大規模倒閉潮之際，台灣P2P平台業者「怡富貸」也無預警關站，當時不但引發投資人驚慌，更有多名立委要求金管會全面納管P2P平台。不過，當下金管會僅稱會全盤了解，對於是否監管含糊帶過。時隔五年，權責單位依舊不明。

認P2P為「民間借貸」 各部會踢皮球不想管

今年5月3日，金管會主委黃天牧面對民進黨立委高嘉瑜質詢，仍主張P2P屬民間借貸行為，不在金管會監管範圍，數位發展部、法務部和經濟部也自認非主責機關，氣得高嘉瑜痛批政府單位擺爛、互踢皮球，直指這次「im.B」詐騙案，就是事前沒有監管，不肖業者才能「想怎麼騙就怎麼騙！」

曾擔任金管會主委的國民黨立委曾銘宗不諱言，金管會權責是管理金融機構，依照現行法規，確實管不到P2P平台。不過，如今爆發大型詐騙案，且各國P2P相關爭議頻傳，他認為是該討論設立專法、研究如何納管了。

其實，針對P2P平台的衍生問題，中央銀行2018年9月就曾發布「主要國家P2P借貸之發展經驗與借鏡」報告，向政府示警P2P有違約、平台倒閉、詐欺、資訊不對稱、流動性等風險，建議「允宜適當監管及採取相應措施以降低風險」。

該報告更整理出英國、美國、澳洲、中國、日本、韓國等國家對於P2P平台的監理作法，在主管機關部分，英國是金融行為管理局（FCA）、美國是證券交易委員會（SEC）、澳洲是證券及投資委員會（ASIC）、中國為國務院銀保監會、日本為金融廳、韓國則是金融服務委員會。

央行報告也點出，這些國家在規範重點裡，幾乎都要求P2P平台註冊要申請核准，英國、澳洲、中國、日本、韓國都有客戶資金存放第三方專戶的機制；日本甚至會規範P2P平台負責人資格條件，韓國則有限制投資人每年對單一借貸平台的投資額度。

相較國際作法，台灣不僅沒有專法規範，連主責部會也不明，對P2P平台的監管別說是鬆散，而是根本不存在。業者成立P2P平台僅需依《公司法》向經濟部登記，金管會也只採鼓勵性質，2017年起督導銀行公會與網路借貸平台業者訂定合作自律規範，由金管會備查。

甚至到了2019年，國內5家P2P平台業者主動發起自律規範，金管會銀行局表態「樂見其成」，還不忘重申，依照現行相關法規，都沒有指定金管會成為P2P主管機關，擺明不想介入。

立專法才能管？政府絕非無計可施

金管會態度被認為消極被動，但從實務上來看，要監管類似P2P平台等新興金融科技，並非無計可施。同樣是民間的「虛擬通貨平台」，金管會就在2021年以《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》，要求平台業者依指定的文件、資料及方式完成遵循洗錢防制法令的聲明。

行政院更在今年3月，依《洗錢防制法》指定金管會擔任具金融投資或支付性質的虛擬資產平台的主管機關，金管會預計最快今年第三季公布「管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則」。

「大部分的事情都不需要修法就可以做！」國民黨立委吳怡玎直言，如果政府在意，根本不用修法就可將P2P平台納管，畢竟P2P平台還是被歸在金融科技的框架裡，金管會不能完全放任不管。

吳怡玎表示，普惠金融一定要發展，大部分P2P平台業者是正當做生意，「不能讓一顆老鼠屎壞了一鍋粥！」她建議，政府除了監管之外，也可採鼓勵方式，補助業者進行第三方稽核。

P2P平台成為新興借貸模式，台灣的監管規範卻付之闕如，難保不會再有未爆彈，在中國P2P平台爆雷的前車之鑑下，金管會應加強規範，兼顧台灣金融科技正向發展，也降低投資人風險。

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