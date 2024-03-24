衝擊更甚「大排長榮」、油氣恐漲 2大運河正點燃全球斷鏈風暴

【文●王茜穎】

全球供應鏈正陷入一場完美的風暴。

一邊是正發生在蘇伊士運河的紅海危機，一邊是與它相隔一萬一千多公里遠的巴拿馬運河。前者，是連通歐亞最短的捷徑；後者，是美東和亞洲的最短航線，兩條運河每年吞吐全球一七％的貿易量。

但現在，這兩大貿易交通扼口被鎖喉，運量大減四成。原因？四個字：天災人禍。

以哈開戰殃及蘇伊士運河

95％船隻改道、航運成本飆

這次堵住蘇伊士運河的，不是「大排長榮」的長賜號，而是背後有伊朗撐腰的葉門武裝組織胡塞軍（Houthi）。他們要求以色列對巴勒斯坦停火，否則將砲擊紅海商船。

自以哈開戰後，有超過四十艘船遭到襲擊，其中一艘被擊中的貨輪在今年三月一日葬身紅海。海上人人自危，包含台灣貨櫃三雄長榮、陽明、萬海在內的全球大航運公司，高達九五％的船隻被迫改道。

這讓航運業者成本越墊越高——他們遠繞南非好望角，船期得延誤十至十四天、每艘燒掉一百萬美元的油錢、加購鉅額的戰爭險，時間長，連帶庫存成本也增加。另外，包括調度船員、貨物到中轉站，連停下來加油，都是錢。

部分航運公司已對客戶開徵附加費。如全球第五大貨櫃航運公司赫伯羅特集團（Hapag-Lloyd）今年一月二十二日起開徵二百五十美元至一千美元的附加費用。麥肯錫警告，長此以往，這些成本終將轉嫁到消費者身上。

紅海危機的影響範圍有多大？三年前，「大排長榮」讓我們知道，蘇伊士運河每癱瘓一天就等於卡住九十六億美元。儘管這次沒有完全堵死，全球每年有三分之一的貨櫃通過蘇伊士運河，占全球海上貿易一五％，包括八％的全球穀物貿易、一二％的石油海運量，吞吐貨物總值超過一兆美元。

「我們可能會看到供應鏈斷鏈捲土重來，通膨攀升，經濟成長趨緩。即使沒有新冠疫情時嚴重，仍然夠痛。」荷蘭國際集團（ING）經濟學家卡斯騰．布瑞斯基（Carsten Brzeski）告訴路透。

它會影響什麼？從你的家具到特斯拉的電動車，都有可能斷鏈！

全球家具龍頭Ikea已發出警告，若紅海持續受阻，將無法如期供貨。特斯拉和富豪汽車的歐洲工廠則因斷料一度被迫停工。英國石油也宣布因「安全局勢惡化」，暫停從紅海運油，國際油價應聲上漲。但高盛指出，一旦衝突擴及進出波斯灣的唯一航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），那才是真的大禍臨頭。全球五分之一的石油、三分之一的天然氣，都是通過這條短短三十九公里的水道運輸，一旦遭封鎖，全球油價恐在一個月內狂飆二○％。

因為涉及多國利益，去年底美國與英、法、加等國組成九國聯軍，護航紅海商船。然而，全球航運巨擘馬士基（Maersk）復航不到一週，又遭胡塞軍開火，甚至企圖登船，儘管最後被美軍擊沉，馬士基再次宣布無限期停駛紅海。

巴拿馬運河陷百年第二大旱

運量減四成、航程多14天

在地球的另一頭，氣候變遷加上聖嬰現象，讓巴拿馬運河陷入開通一百多年來的第二大旱，降雨量少了四成三，導致調節運河水位的人工湖缺水，只好限縮通行船隻數量，運量大幅減少近四成。每天，通行船隻從三十六艘降到二十四艘，通關等待時間一度長達一個半月。運河上一百三十多艘船大排長龍的「盛況」，從太空都看得到，估計有兩百萬噸的貨物受到延誤。

有人想快速通關，就得競標限量的「插隊權」，標出四百萬美元天價，還是得等上一週。就算排到，因為吃水深度限制，大船須減重四成才能通過，長榮海運的長極輪就為此卸下一千四百個貨櫃，才被放行。

有些船隻決定放棄等待繞行南美洲，但得多花十四天、運輸成本增加五％。

麥肯錫估計，今年將有近四千艘船被迫從巴拿馬改道，他們載著玩具、成衣、家電、扁鋼、電池、乃至維持生命的胰島素。這代表巴拿馬至少損失七億美元運河過道費，但因調節運河水位的人工湖，也供應全國過半人口喝的水，政府不能讓船跟人搶水喝。

困境如何解？除了節流、循環用水，巴拿馬政府預計五年要投入八十五億美元替運河脫碳，強化氣候韌性，還考慮鑽山、攔河築壩，但光造價就要二十億美元、至少耗時六年。

而且，遠水救不了近火，現在巴拿馬能做的，真的只有看老天、等雨來。

「若五月還沒下雨，我們將重新評估是否每天再減一、兩艘船，或將最大船隻吃水深度調降到四十三英尺。」巴拿馬運河管理局副局長伊利亞．埃斯皮諾（Ilya Espino）告訴路透。

兩條運河同時卡住，提醒著世人，氣候變遷和地緣政治，就像是掛在全球供應鏈上的兩把刀，隨時都可能落下，沒有一處安全。

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