快訊

台灣三特色破滅？他喊「還剩啥優勢」眾人揪1點：根本超便宜

每天洗幾次臉對臉部肌膚最好？皮膚科醫師絕不會做的3大傷皮膚NG行為

蛋價將漲2元！ 產量減少 明起雞蛋批發價48元

衝擊更甚「大排長榮」、油氣恐漲 2大運河正點燃全球斷鏈風暴

聯合新聞網／ 商業周刊
老天不下雨，巴拿馬運河（圖）水位創110年來第2低，衝擊全球5%海運貿易。原本貨櫃船可以改走蘇伊士運河，如今此路也不通。(來源：Dreamstime/典匠影像)
老天不下雨，巴拿馬運河（圖）水位創110年來第2低，衝擊全球5%海運貿易。原本貨櫃船可以改走蘇伊士運河，如今此路也不通。(來源：Dreamstime/典匠影像)

【文●王茜穎】

全球供應鏈正陷入一場完美的風暴。

一邊是正發生在蘇伊士運河的紅海危機，一邊是與它相隔一萬一千多公里遠的巴拿馬運河。前者，是連通歐亞最短的捷徑；後者，是美東和亞洲的最短航線，兩條運河每年吞吐全球一七％的貿易量。

但現在，這兩大貿易交通扼口被鎖喉，運量大減四成。原因？四個字：天災人禍。

以哈開戰殃及蘇伊士運河

95％船隻改道、航運成本飆

這次堵住蘇伊士運河的，不是「大排長榮」的長賜號，而是背後有伊朗撐腰的葉門武裝組織胡塞軍（Houthi）。他們要求以色列對巴勒斯坦停火，否則將砲擊紅海商船。

自以哈開戰後，有超過四十艘船遭到襲擊，其中一艘被擊中的貨輪在今年三月一日葬身紅海。海上人人自危，包含台灣貨櫃三雄長榮、陽明、萬海在內的全球大航運公司，高達九五％的船隻被迫改道。

這讓航運業者成本越墊越高——他們遠繞南非好望角，船期得延誤十至十四天、每艘燒掉一百萬美元的油錢、加購鉅額的戰爭險，時間長，連帶庫存成本也增加。另外，包括調度船員、貨物到中轉站，連停下來加油，都是錢。

部分航運公司已對客戶開徵附加費。如全球第五大貨櫃航運公司赫伯羅特集團（Hapag-Lloyd）今年一月二十二日起開徵二百五十美元至一千美元的附加費用。麥肯錫警告，長此以往，這些成本終將轉嫁到消費者身上。

紅海危機的影響範圍有多大？三年前，「大排長榮」讓我們知道，蘇伊士運河每癱瘓一天就等於卡住九十六億美元。儘管這次沒有完全堵死，全球每年有三分之一的貨櫃通過蘇伊士運河，占全球海上貿易一五％，包括八％的全球穀物貿易、一二％的石油海運量，吞吐貨物總值超過一兆美元。

「我們可能會看到供應鏈斷鏈捲土重來，通膨攀升，經濟成長趨緩。即使沒有新冠疫情時嚴重，仍然夠痛。」荷蘭國際集團（ING）經濟學家卡斯騰．布瑞斯基（Carsten Brzeski）告訴路透。

它會影響什麼？從你的家具到特斯拉的電動車，都有可能斷鏈！

全球家具龍頭Ikea已發出警告，若紅海持續受阻，將無法如期供貨。特斯拉和富豪汽車的歐洲工廠則因斷料一度被迫停工。英國石油也宣布因「安全局勢惡化」，暫停從紅海運油，國際油價應聲上漲。但高盛指出，一旦衝突擴及進出波斯灣的唯一航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），那才是真的大禍臨頭。全球五分之一的石油、三分之一的天然氣，都是通過這條短短三十九公里的水道運輸，一旦遭封鎖，全球油價恐在一個月內狂飆二○％。

因為涉及多國利益，去年底美國與英、法、加等國組成九國聯軍，護航紅海商船。然而，全球航運巨擘馬士基（Maersk）復航不到一週，又遭胡塞軍開火，甚至企圖登船，儘管最後被美軍擊沉，馬士基再次宣布無限期停駛紅海。

巴拿馬運河陷百年第二大旱

運量減四成、航程多14天

在地球的另一頭，氣候變遷加上聖嬰現象，讓巴拿馬運河陷入開通一百多年來的第二大旱，降雨量少了四成三，導致調節運河水位的人工湖缺水，只好限縮通行船隻數量，運量大幅減少近四成。每天，通行船隻從三十六艘降到二十四艘，通關等待時間一度長達一個半月。運河上一百三十多艘船大排長龍的「盛況」，從太空都看得到，估計有兩百萬噸的貨物受到延誤。

有人想快速通關，就得競標限量的「插隊權」，標出四百萬美元天價，還是得等上一週。就算排到，因為吃水深度限制，大船須減重四成才能通過，長榮海運的長極輪就為此卸下一千四百個貨櫃，才被放行。

有些船隻決定放棄等待繞行南美洲，但得多花十四天、運輸成本增加五％。

麥肯錫估計，今年將有近四千艘船被迫從巴拿馬改道，他們載著玩具、成衣、家電、扁鋼、電池、乃至維持生命的胰島素。這代表巴拿馬至少損失七億美元運河過道費，但因調節運河水位的人工湖，也供應全國過半人口喝的水，政府不能讓船跟人搶水喝。

困境如何解？除了節流、循環用水，巴拿馬政府預計五年要投入八十五億美元替運河脫碳，強化氣候韌性，還考慮鑽山、攔河築壩，但光造價就要二十億美元、至少耗時六年。

而且，遠水救不了近火，現在巴拿馬能做的，真的只有看老天、等雨來。

「若五月還沒下雨，我們將重新評估是否每天再減一、兩艘船，或將最大船隻吃水深度調降到四十三英尺。」巴拿馬運河管理局副局長伊利亞．埃斯皮諾（Ilya Espino）告訴路透。

兩條運河同時卡住，提醒著世人，氣候變遷和地緣政治，就像是掛在全球供應鏈上的兩把刀，隨時都可能落下，沒有一處安全。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀》

Google前人資主管：面試時說出這3個短句子，是犯「紅旗大忌」

每月多賺5萬元！薪水族斜槓新招：投資自動販賣機

賺人錢天經地義，台灣人卻會不好意思？從「一杯飲料」看港台文化差異

相關新聞

衝擊更甚「大排長榮」、油氣恐漲 2大運河正點燃全球斷鏈風暴

全球供應鏈正陷入一場完美的風暴。

沒年終、還要員工「共體時艱」 它狂踩地雷怎反讓離職率大降

若公司連年虧損，連年終都發不出來，你會留下一起奮鬥，還是轉身離開？

從一盤不划算生意到停車場龍頭 大巨蛋、家樂福到八成醫院找它

三月三日，台北大巨蛋湧入三萬多人進場觀看讀賣巨人棒球交流賽，當天大巨蛋將近千格停車位，全部停滿，但比賽結束後，離場卻只花不到四十分鐘。

日居酒屋龍頭海外首站是台灣 鳥貴族菜單少、7折價憑什麼稱霸

日本串燒居酒屋龍頭鳥貴族來台消息一出，消費者的期待立即讓它衝上Google熱搜榜，而台灣同業反應卻是一片惶然。

比台積電、聯發科更早做 104把員工變股東「人財雙贏」

三月是求職、轉職旺季，許多企業都絞盡腦汁留住人才，就連專門幫企業徵才的機構也不例外。

EPS曾飆近50元！AI晶片、半導體廠氣泡殺手揭

坐在沙灘上，眺望著湛藍的海洋，再淺嘗一口手中清涼的香檳，一顆顆氣泡所創造出透心涼的快感，彷彿能讓人忘記憂愁。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。