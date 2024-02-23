首間「會呼吸的房子」幕後 NBA冠軍一塊綠色水泥救家鄉

【文●王茜穎】

去年底，全球首座負碳水泥建造的房屋在加勒比海小島國——巴哈馬落成，它不只可以降低碳排，還可以吸收空氣中的二氧化碳，號稱是全球第一間「會呼吸」的房子。

打造這間房子的，是拿過三屆NBA冠軍、拍過兩百多部好萊塢作品的前洛杉磯湖人隊小前鋒瑞克・福克斯（Rick Fox）。

而這是他選擇的，最棒的一場人生賽事——五十歲時，他毅然捨去好萊塢、NBA光環，投入人生志業：用負碳水泥拯救他的國家——沉沒中的巴哈馬。

開啟這場賽事的起點，是二○一九年九月，一場破壞力空前的颶風重創巴哈馬。

颶風，把家變成人間煉獄

「捐錢不夠，這逼我行動」

當時，每小時近三百公里的強風幾乎夷平兩座小島。「他們說這是百年一遇的風災，摧毀了我們兩座島，我看到三萬人無家可歸。」福克斯當時人在洛杉磯，不可置信的盯著新聞畫面，水淹上三樓高，人們爬到屋頂上求救，上千人被捲入海中。

那跟他兒時的記憶，完全不同——天黑下雨，島嶼停電，大人們點起蠟燭聊天，孩子們摸黑遊戲，颶風在他的回憶中，是凝聚家人，而非拆散，「我從未覺得生命受到威脅，生長於一九七○、八○年代的巴哈馬，颶風是我的遊樂園，」福克斯接受商周專訪時感慨。

當時，他立刻跳上飛機，飛到重災區去救災。

兒時美好的熱帶島嶼變成人間煉獄。四分之三的房子被夷平或沖入海裡，哀聲四起。「就像是一個恐怖故事⋯⋯，我意識到光捐錢是不夠的，因為颶風可能侵襲我的島、我的家人，這逼著我採取行動，而不是等別人來救我們。」

他知道無法靠政府。跟許多氣候前線的窮國一樣，巴哈馬債台高築，負債一度占GDP的九成六；最大的債務來自颶風反覆侵襲，讓國家被迫不停舉債重建，陷入毀滅循環。

他擔憂，隨著氣候變遷加劇，這個早已多災多難的島國，將面對更多、更大的風災，加速毀滅。他決心蓋出不怕風災，又能對抗氣候變遷的房子。

二○二○年，他遇見了加州建築師山姆・馬歇爾 （Sam Marshall）以及他的解方：負碳水泥。

水泥，占全球八％的碳排。如果水泥產業是個國家，它將榮登地球上第三大排碳國。其原料石灰岩，以及製程所需的上千度高溫是最大元兇。

負碳水泥，則是「廢物利用」海水淡化廠不要的鹵水和煉鋼廠的爐渣，用常溫就能生產，外加不怕海水侵蝕，還能吸碳。一塊負碳水泥磚，能吸十四公斤的碳，約當一棵樹。

若以三十五坪的水泥房計算，使用負碳水泥，可以免去傳統水泥的五十四噸碳，還能吸走大氣中一百二十八公噸的碳，創造出一百八十二噸的碳權，相當於五千二百棵樹。

這讓福克斯看到了希望。

成立公司遭白眼仍要做

他合作政府蓋負碳平價住宅

二○二一年，他和馬歇爾創立了負碳水泥公司Partanna，打算拯救世界，但事情可沒這麼容易。

頭一年，他們努力遊說建商，希望他們能改用Partanna的水泥，卻四處碰壁。

「我放棄了好萊塢的事業，尋求和創造氣候解決方案，四處拜訪這個全然陌生的產業，他們卻用異樣的眼神看著我，像在說：你到底來水泥業幹嘛？」福克斯記得那些白眼，「他們有什麼理由要換掉一個成功運行兩百年的產品？」

他心急如焚，但不是每個人都跟他一樣。他甚至去了二二年的聯合國氣候峰會COP27現場，聽到一堆人談要在二○七○年或是八○年再脫碳，感到無限焦慮。

「我們沒有時間了，」他說，「等到二○五○年或六○年，巴哈馬將有三成到四成會被海水淹沒，再等三十年，就是毀滅。」

他兒時家門前那條白沙灘已經消失，海水淹過道路，進犯前院。他記得，從NBA放假回家時，媽媽不是坐在潔白的沙灘上，而是在碼頭上看海，「我彷彿看見我的童年被海水沖走。」

他發現，裝睡的人叫不醒，「我們不再試圖去說服那些不願意，或是還沒準備要改變的人，我們必須證明自己。」

二○二二年底，Partanna宣布與巴哈馬政府合作，打造全球第一個負碳住宅社區，預計蓋一千戶負碳平價住宅，先從首都試點，再擴大到外島災區。

他們將之命名為「世界之家（Home for the World）」，希望它能成為「家」的全球氣候典範。「我們不只站在氣候變遷的前線，也站在解決方案的前線。」巴哈馬總理菲利普・戴維斯（Philip Davis）在記者會上表示。

一年後，第一間負碳住宅落成。新聞照片中，身高兩百公分的福克斯，笑容滿面的捧著水泥磚。他告訴商周，這是四年辛苦工作的成果。

賭城賭場、沙國都上門

「我希望為幫世界而奉獻」

蓋了房子還不夠，他開始賣碳權，幫助低收入戶籌措頭期款。Partanna負碳建材的碳權通過了全球碳權認證機構Verra認證，在碳權交易平台上架。福克斯說，平均每噸可賣三百美元，最高紀錄曾賣出一噸三百六十五美元。

他們接到更多訂單，來自拉斯維加斯的賭場、沙烏地阿拉伯的豪華度假村；今年初，沙國最大的地產商之一Roshn也宣布將與Partanna合作在阿拉伯建廠，以供應其計畫興建的四十萬戶住宅、一千所學校、以及七百多座清真寺。

他的公司逐漸步上軌道，獲得美國和國際建築標準認證，贏得水泥設備商TopWerk的背書，簽下長期訂單；新工廠也在巴哈馬如火如荼興建中，甚至有傳統水泥廠對他們遞出了橄欖枝。

年過半百，當年的年輕球星如今已滿頭華髮。接受專訪時，他坦承，從沒想過成為球星、明星或做水泥，他的初衷只是希望幫助家計，減輕爸媽壓力。

但回首從影二十八年的歲月，毅然拋下，不覺得惋惜嗎？

他說，都要感謝COVID-19疫情。

他在做決定的時候，百年大疫突然給人生按下了暫停鍵，好萊塢一停擺就是一年半，從年輕時就一直離家打球、拍戲的他，忽然哪裡都去不了。他被迫第一次跟孩子長時間相處，一起散步，彼此對話。有一天，孩子問他，臨終之時你希望如何被人記得？

他彷彿跨過了一道坎，「在我五十歲時，人生的旅程忽然變得非常清晰。」

「我終於擺脫了對被認可的依賴，不再覺得我需要站上舞台，或成為當中被讚美的一人。因為這趟旅程，我不需要任何人認可，不需要被讚美，我只要我們更積極的改變，讓世界變得更好。」他說，這輩子所有的訓練，當職業運動員培養的體力、團隊合作，娛樂產業培養的情緒技能，都是為了這場人生的終極旅程做準備。

而且，他說，這是一場最棒的、「沒有終點」的旅程。

在NBA的十三年，每一季無論是以奪冠失敗的心碎或是贏得冠軍的激動告終，他總在不斷的告別，直到永遠離開球場。闖蕩好萊塢二十八年，片場為家，劇組為家人，他也總在告別的路上。

這次，他終於不用說再見。「這趟旅程，是一項在我有生之年都無法完成的使命。光是想到我與隊友將追求一個值得投入一生的目標，就讓我感到欣慰，這就是我留下的遺產。」

他學習的榜樣，是他的父親。爸爸在小島上開製冰廠，即使經濟拮据，仍會在颶風來襲，島上停電時，無限供應冰塊給需要的人，支撐小島度過無數黑暗期。「我看到爸爸的奉獻，讓我始終希望，能為隊友、為幫助這個世界而奉獻，」福克斯說。

這場沒有終點的賽事，未必能讓他再贏得一枚冠軍戒指，但肯定是一場人生不留遺憾的旅程。

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