研華插旗檳城設服務中心 兩棟透天厝藏「泛亞太」大布局

【文●江殷年】

1月24日，在馬來西亞檳城，兩戶連棟、外牆漆著亮橘色的透天厝，外頭搭起米色帷幕，鋪上紅地毯，5頭醒獅叼起橘子給現場賓客。這是工業電腦龍頭研華在東南亞第1座亞太共享服務中心的開幕儀式。

未來，這座中心，除了提供該公司亞太區域客戶產品維修，也將進行產品組裝，以及技術諮詢顧問等服務。

雖然，目前該中心規模並不大，僅40人，但服務範圍將擴及泰國、越南、印尼，甚至巴基斯坦、菲律賓等國家。

為什麼去年營收逾600億的研華，第1座亞太服務中心是落腳檳城？

這背後，其實是這個工業電腦龍頭「泛亞太」布局的濫觴。

呼應「中國加一」趨勢

供應鏈移動帶來智慧化商機

首先，是呼應「中國加一」趨勢。隨著供應鏈近年相繼撤出中國，該公司向來「跟著客戶跑」，自然也得跟著走。甚至，撤出的不只是外商，研華亞太暨海外新興市場區域總經理張敏忠表示，還有中國廠商也因為中國內需萎縮，為了尋找下一波成長動能，而來到東南亞。

更重要的，還有供應鏈移動，所帶來的新商機。如商周2023年8月「亞洲新鏈崛起」系列報導中所述，馬來西亞雖然有發展多年、成熟的電子聚落，但其實也面臨缺工挑戰，人才成本昂貴。因此，當供應鏈移動到此時，需要高度的自動化、智慧化，減少對人力依賴。台經院資深產業分析師邱昰芳表示，當製造業要布置智慧化產線，將成為研華的好機會。

但，為什麼要立足馬來西亞，布局亞太？

答案是：人才。

中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈觀察，在東協國家中，馬來西亞的中高階人才相對多。

同時，馬來西亞以馬來語、英語為官方語言，另外，因為當地種族多元，各地方言，如廣東話、福建話、印度人用的印地語也都流行。

例如，研華當地馬來人員工，因為小學念的是華校，所以馬來語、英語、中文都通。若再加上方言，多數馬來西亞人能說上4、5種語言，在服務亞太區客戶時，有強烈優勢。

此外，據官方統計，馬來西亞有六成回教徒，張敏忠表示，未來，這些人才除了能服務同樣信仰回教的印尼客戶，還有中東客戶。

多語言優勢能助攻全球

將與當地12大學合作搶人才

甚至，因為研華也在歐美建廠，同樣需要人才。長期而言，研華在馬來西亞培育的人才，未來，這些能通英文、又懂中文的人，也能輸出到北美和歐洲。「你想想，假設你是美國總經理，這樣的人才是不是很好用。」張敏忠表示。

雖然，一個台灣來的企業，要在馬來西亞競逐人才並不簡單。「尤其外來的企業，挖起人來，那個一個比一個兇殘。」而且，「永遠都會有人比你出更高的價碼。」張敏忠直言。

因此，研華正逐漸走入下個階段：打造人才發展生態系。除了從學校階段，就舉辦以物聯網為主題的競賽，提供冠亞軍隊伍實習機會；現在，該公司也預計要跟12所大學簽訂合作備忘錄，目前已談定馬來西亞理科大學，將在該校成立AIoT實驗室。物聯網課綱、實作教材一應俱全，不只在校生，連在職人士都能參與。

有意思的是，研華亞太服務中心在檳城開幕，與會者，卻包括了該公司的越南、泰國分公司總經理。張敏忠解釋，因為東南亞「已經形成一個區域經濟體了，」人才和商機都相互流通。這其實，更象徵著這個工業電腦龍頭看待區域經濟的思維轉變。

過去，在研華內部，台灣往往和中國、香港綁在一起，稱為「大中華地區」。但物換星移，張敏忠表示，台灣現在是跟東南亞劃歸一區，稱為「亞太地區」。

研華內部看見趨勢變化，不只插旗東南亞，要培育當地人才，甚至，也要強迫台灣人才走出去。今年目標就是要串起台灣跟東南亞，相關單位KPI也一樣，1年要3個部門專案都和東南亞有關。

過去，從政府到商界，曾數度推動「南向」，但仍擋不住「西進」語言的方便，與地理位置的優越。不過，如今在「中國加一」的潮流下，南向已經不能再只是口號，而是企業都得重新思索的現在進行式。

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