你可能連休假都不會？不出國也放鬆的積極休息是什麼

【文●方歆婷】

2024年伊始，你想好，今年一整年大大小小的節日以及特休假，要怎麼度過了嗎？

之所以要認真看待休假，原因是：休息和工作同等重要。《時間管理的30道難題》作者、電腦玩物站長Esor曾撰文指出，「聰明、有品質、甚至比工作更嚴格的休息方法，有時是突破工作難關、有時是完滿人生價值更關鍵的環節。」

每年休逾10天，更易獲獎金

多休10小時假，考核高8％

越會休假，其實可以讓你越成功。《華爾街日報》報導，安永會計師事務所（Ernst & Young）針對旗下員工的研究顯示，當員工多休10小時的假期，年終績效考核就會提高8％；另一項研究則發現，每年休假超過10天的人，比休假天數較少的人，更可能獲得加薪或獎金。

每個人都必須正視休假。但，到底怎樣的休假，才叫做好的休假？

無論你是要睡覺，還是出國旅行，要能達到休假給人的滿足感，都需要經過思考跟規畫，重點是要做到「積極的休息」。

作家劉軒曾撰文指出，若沒有主動規畫，當假期「被動的過去」，例如有些人每日抱著電腦、滑手機，打發時間度日，最後在收假前，反而會感受到很深的空虛感。

「休假，就是要放下你本來的壓力源，」哇賽心理學總編輯、中正大學心理學系兼任助理教授蔡宇哲指出，人的身體，平日適應了公司跟家中的繁忙模式後，這些生活樣態與場所，其實無形都成了壓力源。要能好好休假，就要抽離、斷開這些模式。

因此，「打破日常軌跡」是達到休假效益的最大原則。

至於，到底要從事哪些活動？則因人而異，關鍵在於，要找到能為你帶來最大的能量恢復方式。這需要透過每個人有意識的去試驗與覺察，到底哪種類型的休假，會為你帶來最大的快樂與滿足感？

換工作地點、休假就出國？

錯估休息模式，當心更焦慮

有人利用假期處理公事，認為找間咖啡店，換個地方工作，就能帶來休假感；或是，一到長假只想出國，卻反而把自己搞得更累，這都是因為沒弄清楚最適合自己的休息模式。

「最簡單的工具，是觀察自己在每次假期後的感受，」人生設計心理諮商所所長許庭韶指出，身體的反應最直接。

如何察覺自我最真實的感受？可利用「情境焦慮量表」來記錄。

以出國自助旅行來說，有些人在事前規畫就有充電的感覺，而有些人一想到要做行程安排，就感到焦慮，但若是改成去泡湯、逛街，心裡馬上有放鬆的感覺。

因此，每個人都該盡量嘗試不同類型的休假，在休假當下或收假時，有意識的感受自己的心情與身體情況。

許庭韶表示，休假前記錄自己的電力大約多少、休假後自評電力有沒有提升，試過一輪之後，就能知道自己最喜歡哪一種休假方式。

至於休假天數與頻率，要怎麼拿捏才好？

《華爾街日報》提及，一項研究顯示，休假兩週的受試者，幸福感要到第8天才達到頂峰；另外，休假8天至14天的人，返回工作崗位後的效益，比休息時間較短的人，有更大、更長時間的積極影響，例如能有更好的睡眠品質。

但，這代表每個人都一定得休長假才對嗎？

難休長假、越休越累者

隨手找充電時機、補精力

「每個人的身分、角色不同，會有不一樣的選擇；單身、未婚者可能比較喜歡休長假去旅行，但是，有家庭的父母就需要比較彈性的休假時間，來配合小孩行程，或週間給自己一些休息時間，」一一一一人力銀行發言人曾仲葳說。

針對不適合休長假的人來說，蔡宇哲建議可以採取「333休息法」：每天安排30分鐘的休息時間；每週3個小時從事喜歡的休閒活動，如看電影、逛街或上健身房；每3個月安排短天期旅遊，離開平日居住地。重點是，在平日就要逐步釋放工作壓力，每隔一段時間後，再利用長假大休息。

前巨大集團幕僚長溫絮如發現，連跟著Apple Watch提醒「慢慢呼吸」都很重要，要給自己一個空間，例如去一下茶水間、洗手間都是種休息，「若覺知自己工作停不下，把水杯換小點。」

許庭韶則建議，每個人都可以建立一份「正向能量清單」，列出在3分鐘、10分鐘、1小時、3小時的時間內，做哪些事能緩和緊張焦慮，「當你忙碌時，很難馬上想到做哪些事能放鬆，有了這份清單，當有10分鐘空檔時，隨手就能快速進行小休息，先幫自己有一點充電的感覺。」

但要注意，有時候休假從事某些活動，卻反而會讓自己越來越疲累，本末倒置。該如何避免這種情況？

蔡宇哲指出，人有3種內在精力：腦力、心力與體力，在工作與休假時要做到「互補」。比如，現代人的工作大多不太用體力，若休假出國，可以消耗體力；而平常用腦力工作的人，休假就不要再動腦，連打電玩都不要，因為會越打越累。

心力則是情緒耗損，例如旅遊時出狀況，心情不好或和旅伴吵架等，因此，「基本上，放假就是不要讓這3種內在精力再耗損，特別是腦力、心力。」蔡宇哲表示。

美國作家埃爾伯特（Elbert Hubbard）曾說，「沒有比剛度過假的人更需要假期的了。」指當休假方式與心態不正確，身體、心理可能承受更大的負擔。因此，雖然說要事先規畫，卻別因為要追求休假目標，反而帶來更大的壓力；也就是要設定目標，但允許有容錯空間。

以自助旅行為例，可能設定好想吃什麼、或想去哪裡，掌控性高的人會做好事前規畫，來享受接下來的旅程，當如預期完成時，會提高旅程滿意度。但「缺點就是，計畫趕不上變化，太有目的性時，反而落差感很大，」許庭韶說。

此時的解方是，做好心理建設，讓計畫保有彈性，最好是設定備案，給自己不完美的空間，能接受計畫趕不上變化，以及旅程中可能帶來意想不到的驚喜。

至於休假結束後，怎樣延長休假帶來的充電感，不要1、2天就消失殆盡呢？

「休假後做個學習總結，看有哪些反思？未來可以採取哪些行動？」WTW韋萊韜悅大中華區策略長暨國際市場幕僚長魏美蓉舉例，她某次假期參加禪修營禁用手機，才驚覺原來生活被手機綁架；收假後改變滑手機習慣，一天至少省下3小時，可用來做更多有意義、想做的事。

「看看旅遊照片或旅遊買的戰利品，想起休假情境，延續自己快樂的情緒，」曾仲葳說。

最後，雖然休假能提高工作效率，但現實中，台灣許多中小企業、傳統產業，並不鼓勵休假，該怎麼辦？

許庭韶說，老闆、主管不准假的原因，是怕沒有代班、耽誤工作進度、緊急時刻找不到人等，此時，與同事互為職務代理人還不夠，最重要的是，平日就要彼此知道所有的工作內容，以及學好代辦事項，降低臨時狀況，讓主管放心，提高准假勝率。

「通知所有人某個固定時段我會Check Email、或可以打給我，這段時間過了，就等隔天，有事請留話，」溫絮如說，這是讓責任感太重的人，能放心休假的一種方法。

除了主管因素外，很多人則因為手上工作太多，不敢休假。「此時的你須認知，工作沒有做完的一天，無論有沒有休假，工作都做不完。休假和睡眠一樣重要，不該以工作忙碌為藉口而不做，」蔡宇哲說明。

因此，不要害怕休假，因為工作本來就都做不完，反而要做好休假規畫，唯有「積極的休息」，才能期待有更好的工作表現。

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