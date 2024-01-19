講真話人設＋聽年輕人痛苦「政治新品牌」 3年變阿根廷總統

台灣史上第一個網紅總統參選人，這一稱號歸於柯文哲。這位前台大外科加護病房主任，組黨不到五年，為什麼能吸引年輕人？他「賣」的是什麼？

柯是典型的網紅。在Instagram上，他擁有一百二十五萬粉絲，賴清德不到二十萬，侯友宜約十萬。柯YouTube擁有超過一百一十萬訂閱者。選前一天凱道造勢，柯的頻道直播逾三十萬人在線觀看，多位人氣網紅也到場相挺。

他之所以讓這些意見領袖折服，或許是「直球對決」的人設。說話直截了當一針見血，這種語言風格對年輕人來說極具吸引力。

事實上，國外政壇以此風格崛起也大有人在，最新例子就是去年十一月當選阿根廷總統的米雷伊（Javier Milei）。他們都是非典型政治人物，反傳統體制，而受到年輕人歡迎。

和柯一樣出身象牙塔，米雷伊雖是經濟學家，但同樣詞鋒犀利，善用市井風格跟一般人拉近距離，講到激動甚至會爆粗口；傳統政治人物在鏡頭前光鮮亮麗，米雷伊卻是頂著一頭狂野亂髮，被輿論形容為「阿根廷川普」。

阿根廷新總統反其道而行

主張廢央行砍福利，得罪既得利益者

米雷伊二○二○年才跨足政壇，三年後就以壓倒性票數當選阿根廷總統。令人驚奇的是他的政見，一反過去政客大開福利支票的傳統，主張「小政府大市場」，削減福利開支，推動民營化改革及對外開放市場。

通常民眾喜歡福利越多越好，米雷伊反其道而行，卻受到支持。這是因為阿根廷長期奉行大政府主義，福利支出居高不下，經濟如一攤死水。一九九○年代後出生的年輕人，一開始就承受著高通膨、弱經濟等痛苦，他們想要「前景」多於「福利」，渴望有人扭轉困局。

米雷伊打著反傳統旗號現身，又言行直率無包袱，成為年輕人的寄託：民調顯示米雷伊在三十歲以下選民支持率最高。

台灣也有類似的狀況。年輕人在台灣經濟發展過程中沒得到太大好處，反而面臨如高房價、低薪等問題，渴望找一個敢說真話的代言人。他們無法寄望藍綠兩大黨，認為兩黨已經是這個體制的既得利益者。

米雷伊不是傳統政客，因此他敢提出「廢除國家央行」等政治主張，觸及不少既得利益者。同樣的，柯的政見之一是「國營事業董監事公開遴選」，同樣不符傳統政治利益。

同時，柯本人的背景也是他吸引力的來源。就算口才好，如果沒有台大醫師光環，在崇尚學歷主義的台灣，恐怕很難引起轟動。

柯的人生選擇，幾乎都是在開發新藍海，用白話來說，就是「人多的地方不要去。」他後來走外科，選擇當時還是新興領域的葉克膜，事後證明這個選擇正確，因為他正是在這個領域累積出權威地位。

同時，台大名醫不少，卻只有他付諸行動跳下去親自參與政治。他曾說過「打敗諾基亞的不是摩托羅拉，而是iPhone。」因此台灣民眾黨若要崛起，就不能走藍綠過去的老路。因為若是複製藍綠，選民直接選這兩大黨就好，何必投柯？

柯文哲提新政治與舊勢力對決

開發新品牌定位，滿足未被照顧的人

這次大選，民進黨將選舉定位為「民主與專制」間的選擇，國民黨則稱這是「戰爭與和平」的問題，而柯表示，這次選舉是「新政治與舊勢力」間的對決。

這個新品牌定位，成功開發出一片新藍海。相較於藍、綠各有其理念價值，柯標榜「理性、務實、科學」，意味著隨時可以根據情勢調整路線，但也因此招來「善變」的批評。

「柯文哲是靈活的實用主義者，還是膚淺的民粹主義者？這取決於你問的人是誰。」英國《衛報》分析，「柯的政策細節似乎並不重要，重要的是，對於許多年輕人來說，他感覺就像呼吸著新鮮空氣。」

縱使人們對柯文哲褒貶不一，但他的聲量反映一個客觀現實：政治市場裡有一部分人的需求沒有被滿足。這也提醒檯面上的政治人物，必須更關注過去他們無暇顧及的族群，這對台灣或許是一種進步。

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