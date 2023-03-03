揭密台灣最大散戶投資軍火庫 讓45萬股民天天上線的成功公式

【文・陳慶徽】

每天早上8點半台股開盤前，有個地方會匯聚10萬個投資者上線，在9點正式開盤後的半小時，這數字則會急遽攀升到逾45萬。令這些散戶趨之若鶩湧入之處，就是全曜財經資訊（CMoney）旗下的財經App。

攤開全曜旗下所推出的App名單，從股票、期貨、權證，一直到美股，一共有超過60款財經相關產品在架上，其中兩款它最受歡迎的App——籌碼K線以及股市爆料同學會，兩者每月活躍用戶皆有超過80萬人，單單前者，就有逾700萬次下載量，後者更是台灣指標大型台股討論社群之一，日活躍人數超過45萬。

App海策略＋網紅助陣

疫後牛市大贏家，營收倍增

全曜堪比台灣最大的散戶投資軍火庫的成績單，這背後，其實是原本專做法人機構生意的全曜，經歷疫情後的快速轉型所繳出的成績單。

在投資圈，全曜是多數投身台股的金融機構均有訂閱的財經資訊服務，市占率超過9成，但它並未在此停下腳步，從機構切入大眾市場，在疫情大爆發的2020年營收翻倍成長，目前有超過6成營收，來自個人而非機構客戶。

全曜靠的就在於它們精準洞悉了用戶在投資領域的需求，並採取「App海」策略。

綜觀市場中大多數的財經App，走的都是All in one，把所有資訊與功能統整在同一款App，但全曜創辦人暨執行長李岳能認為，這樣的工具，並無法幫助每個投資人增加投資勝率。「我做選擇權、做期貨、做當沖、做存股都用同一支App，人家則是用專門的App在打仗，你覺得誰會打贏？」李岳能說，他的目標就是針對每一個人的需求去客製化產品，打造出屬於自己的一把刀。

打造出了一堆客製化小刀之後，下一步，就是找用刀高手宣傳，讓大眾知道這裡有賣刀。

全曜成功在2C市場崛起的另一大關鍵，在於抓住市場與KOL（關鍵意見領袖）紅利浪潮。2020年，疫情帶崩全球股市，但大盤行情卻在半年內出現急速反彈，伴隨其後的是超過兩年的大牛市，加權指數一度衝上1萬8千點的歷史新高關卡，吸引大量投資新鮮人湧入市場。

對此，光是在2021與2022兩年，全曜每個月都上架超過兩支App產品，其中有超過20支是與財經KOL合作推出，這類產品超過9成都已獲利。

一位投信主管比喻，全曜就像是在股市淘金浪潮中，賣鏟子的人。

長期與該公司合作，推出App訂閱產品的KOL權證小哥就指出，全曜不僅開發速度快、會持續協助產品優化與迭代，甚至也提供行銷資源，等於是一條龍的服務。

曾任全曜內部顧問、現為口袋證券董事長的陶韻智比喻，就如同YouTuber抓住該平台崛起的流量紅利，全曜切入2C市場，也同樣抓住了財經KOL的流量紅利，使這群人即使不具備資訊開發能力，都可以藉該公司推出屬於自己的App產品，彼此成為共生體的策略夥伴。

單用成效觀察，全曜透露，如財經網紅與該公司合作推出的某款產品，一上線就賣出近8千套，至今維持超過9成的續訂率。若以最初上線課程價推算，第一個月該產品帶入營收就破300萬。

不求每個產品一次到位

系統像積木，可快速重組

不過，海量App策略，結合KOL流量導流，表面上固然合理的策略，但推出越多App，就等同於開闢了越多戰場，除了基礎的開發成本外，如何維運也會是一大考驗。

此時，它們過去服務法人所打造的系統模組，則成為了它們與對手間的競爭優勢差距。全曜早已在過去服務法人時，搭建好一個個宛若積木的數據模組，跨入2C市場時，這些早已搭建好的積木，只要重組成為一套交易策略，就能衍生成一款新App產品推向市場。

券商業者們的共同觀察是，透過快速推出App商品，搭配KOL的策略，使全曜可以快速迎合如存股、高股息的不同、新浮現的投資主題與策略需求，由於單一、客製化的需求，通常意味著製作成本高、銷量不一定大，因此，這是過去同樣經營法人端2B市場的全曜同業們，並未選擇的道路。

同時，對於其他想要跨入此市場的人來說，光是從零搭建模組、導入市場數據，不僅相對耗時，這些更都是要列入帳上的成本。

儘管表面上，該公司看似在2B轉換至2C的道路上大獲成功，但過程它們也不乏失敗個案。例如，股市爆料同學會App的前身，就是2012年李岳能眼看臉書、微博等社群軟體興起，所仿照開發的產品——追訊。

結果，當時一上線卻乏人問津，一度被放入冷宮，甚至導致大部分參與開發的工程師離職收場。直到2015年，旗下主打觀看券商分點買賣資訊功能的籌碼K線App在上線後暴紅，內部重新討論是否要增設討論區功能時，該產品才重見天日，在2019年獨立推出App產品。

李岳能指出，公司產品開發的成功機率介於10％至20％之間，而他在產品開發上的原則是，每次都抓20％的成功機率，失敗後他並不會執著於該輪實驗品，試著用微調提高市場對產品的接受度，而是直接從中學習，去實驗下一個假設。

「這（產品開發）是一個數學公式。」李岳能指出，若每次嘗試的失敗率是8成，那到了第5輪，擷取前面4次失敗的經驗，此時失敗率就會是0.8的5次方，降到了3成出頭，屆時這項產品的成功率也相對提高了，就是這樣不斷在每一輪嘗試的失敗中試錯，提高自己對用戶需求假設的精準度。

KOL失靈、熊市成風險

他攻非財經領域研發新品

儘管在法人與散戶兩端市場都站穩了腳步，但身為賣鏟子的人，也可能遇到淘金潮不再火熱的那一天。首要風險，就來自為它帶來大量訂閱營收的KOL上，若KOL無法挺過市場週期，存續時間過短，這便顯示他所背書的市場策略有問題，進而流失訂閱戶。

其次，資策會資深產業分析師李震華點出，全曜最大的風險，就是營收會受市場週期高度影響。對於全曜來說，跨入散戶市場，無疑為公司長出了第二條新的生命曲線，但去年全球股市陷入熊市、經濟走入衰退陰影，股市交易金額大幅減少也帶來衝擊，對此，李岳能也坦承，該年公司營收也因此出現負成長。

如何讓公司長出第3隻腳，是它們眼前的一項巨大挑戰。李岳能向商周指出，全曜正嘗試以同樣的步驟，複製到非財經領域的市場。為此，它們在內部打造了「X實驗室」，每年撥固定比率收入在研發產品。在蘋果應用程式商店中， 它們就有超過兩成的產品，是與財經無關，如記帳、發票管理等生活類的App。

「我認為投資，大概就占20％的人口。」此時李岳能思考的是，再次走出舒適圈，「把這家公司做到所有的人都在用。」

「投資成功的SOP（標準作業流程）就是了解自己，找到適合自己的方法，然後有紀律的執行你的方法，然後用時間複利來累積你的財富。」這3步驟，不僅是投資，同樣成為李岳能經營全曜奉為圭臬的教條。

全曜靠著了解自己、理解自己的系統積木化優勢，再找到KOL做為推向2C市場的方法，便成功為公司打造了第2支營收的支柱。這，也是每一家公司或個人，在尋覓第2條生命曲線，抑或是職涯上的新可能性時，可以思索並套用的原則。

※更多精彩文章，詳見《商業周刊》1842期。

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