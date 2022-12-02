電動車、綠電全在這誕生 3萬人氣候大會揭下波產業熱點

【文・游羽棠】

在埃及夏姆錫克舉辦、11月甫落幕的第27屆聯合國氣候變遷大會（COP27），今年在「韌性」這個大主軸下，最重要的關鍵字就是：糧食與農業。

每年，會場開放國家與非政府組織申請的主題館，今年第1次出現以「糧食」為名的展館，還一口氣出現5個；大會主題日更首度以「適應與農業」為主軸，3萬多名與會者，一整天都以此為題討論。

為什麼農業議題在此刻這麼重要？

先看主辦國埃及，超過1億人口、卻有將近3分之1的人，活在每日生活費低於2美元（約合新台幣60元）的貧窮線之下。

糧食危機不分富國窮國全球逾3.5億人陷嚴重飢餓

當地人以相對便宜的麵包為主食，這促使埃及成為全世界最大的小麥進口國，過去約8成小麥依賴俄羅斯及烏克蘭生產。然而，隨著俄烏戰爭爆發，埃及市面上的麵包也漲價25％，一度引發社會動盪。

美國氣候特使凱利（John Kerry）在現場大聲疾呼，「2019年以來，全球面臨嚴重飢餓的人數翻了一倍，已達3億5千萬人。」他呼籲，全世界必須團結起來，為糧食生產找到新方法。

畢竟，擁有雄厚資源的富裕國也同樣面臨糧食危機。

英國國家統計局公布，因為缺乏糧食與工資上漲等因素，當前物價上漲速度是1982年以來最快。例如，英國人常買的基本款三明治，短短2年就漲了近6成，讓4分之1的英國人減少吃主食，白領階級也到食物銀行排隊求生。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）指出，如果不改善，馬上就要到來的2023年，全世界「會真正缺乏食物供給。」

聯合國做出宣示，會員國就得跟著努力。對窮國，代表資金奧援就在路上，對富國及企業，這則昭示著一門產業的興盛開端。

美助阿聯酋培植本土農業雀巢開課教可可農增產理財

如同當年，因為減碳，開啟了電動車、綠電等大浪潮，今年首度到場參與COP周邊活動的玉山銀行董事長黃男州便嗅到新機會，「有個今年剛成立的氣候韌性創投負責人跟我說，非洲正在大力扶植智慧農業，讓我想到，台灣農業技術很厲害的，也可能有機會。」

確實，隨著聯合國在糧食領域宣示頻頻，這股投資風潮已吹向農業。

本次COP大會的農業日，美國找來該國農業部長維爾薩克（Thomas James Vilsack）與合作夥伴阿拉伯聯合大公國氣候與環境變遷部長阿爾海里（Mariam Almheiri）親赴埃及，宣示持續投入史上最大筆應對氣候變遷的農業創新資金，「（去年）我們承諾投入40億美元，很驕傲在此宣布，不僅達標還翻倍，我們已經投入逾80億美元。」

光是今年，美國就為南亞、非洲提供價值數十億美元的糧食援助。但這次投資案，美國跟阿聯酋要拯救的，卻是自己。

阿爾海里坦言，阿聯酋8成5糧食仰賴進口。雖然2018年起，它分散進口風險，每種主要糧食至少有3至5個進口來源，但隨著俄烏戰爭帶來的糧食保護主義，讓它更堅定要以高科技輔助農業，提升本土供應量。

例如，今年中，該國風光落成全世界最大的生菜工廠，花4千萬美元打造垂直循環系統，並以機器學習計算種植參數，不僅供應杜拜本地超市需求，亦能服務阿聯酋航空的機上膳食。背後協助研發、建造的業者就是由美國政府牽線。

凱利強調，透過資金與技術相互連結，如果能把智慧農業推向更多人，「飢餓危機不一定得發生。」

維繫糧食生產穩定度，不只由有錢、有技術的大國貢獻科技工具。在糧食生產成本提高的時代，如何吸引農夫持續投入，維持供應量？企業，也是關鍵角色。

全球食品龍頭雀巢指出，關鍵在賦權，必須讓農夫感受得到未來。該公司執行副總裁巴塔托（Magdi Batato）舉例，他們長期在非洲採購可可，並開始改變當地環境，例如不聘用童工，並在當地建學校；主動為可可農二代上課，學習財務規畫等課程。目前該計畫主要在迦納實施，未來也將擴及其他國家。

從全球最大經濟體美國，到全球最大食品企業雀巢，糧食安全已經不再只是貧窮國家的煩惱，反而是手握資源者提前布局的戰場。

過去，很多人以為，有錢，什麼都買得到；但現在，有錢也會餓肚子的事實，已經打醒這些幻想。台灣政府與企業，都該加速投入這場浪潮。

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