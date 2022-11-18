最全球化韓國女團來台門票秒殺 Blackpink歐美、東南亞擴粉術

【文・王韻珊】

4萬5,000張的實體演唱會門票，哪位明星有本領開賣一秒鐘就完售？就連高雄演唱會附近的5星級飯店，3小時內也被搶訂一空。答案只可能是她們——韓國女團Blackpink。

這4位今年平均26歲的女孩，隸屬韓國4大藝人經紀公司之一的YG娛樂，2016年出道便飛速走紅，不僅超越當年成軍的25組新女團，更一路直攻國際舞台。

今年9月發行的新專輯《Born Pink》，不只攻上美國告示牌（Billboard）200強專輯榜第一，更拿下全球第一大音樂串流Spotify收聽第一。去年9月，她們的官方YouTube訂閱數突破6,520萬，超越加拿大流行天王小賈斯汀（Justin Bieber）；意味著只花了5年，就成為訂閱數全球第一的音樂頻道。

團員英語流利是標配 歌詞大量英文，圈粉到海外

她們的成功策略，可說是不止步於偶像定位，而是不斷擴張粉絲的範疇。不僅打破國界，攻下歐美、東南亞，還通吃男女粉絲。世界水準的流行樂表現，更一舉斬獲了大眾市場。

第1個擴粉策略，也是她們最鮮明、辨識度最高的特色，便是國際化。不僅成員能以流利英語走訪世界各地，更是繼防彈少年團（BTS）後，韓國全球化最成功的偶像團體。

Blackpink的樂迷集中在歐美、東南亞，原本4位成員中，除了Jisoo一人在韓國長大外，其他成員皆擁有海外背景，遊走全球各類節目，以英語受訪既不需要翻譯，還能直接與海外粉絲交流。

相較知名度與Blackpink不相上下，但早1年出道的9人女團Twice，雖然也囊括韓國以外的3名日本成員、以及台灣成員周子瑜，但鎖定的粉絲仍以韓國、日本等地為主。

以Blackpink首次攻入美國告示牌百大單曲榜的〈Ddu-Du Ddu-Du〉為例，副歌全是英文。粉絲們即使不懂韓文，也能隨著簡單的歌詞、強烈的節奏投入歌曲。

繼女團始祖少女時代之後，她們也直接與美國唱片公司新視鏡（Interscope）簽下合約，更與女神卡卡（Lady Gaga）、饒舌歌手卡蒂‧B等國際知名藝人合作，拓展歐美聽眾對她們的知名度。

其實海外市場，一直是韓國藝人的夢想之地。寶兒（Boa）、Rain、Wonder Girls等人，都想以亞洲人氣打開美國市場，只是成效不如預期。YG娛樂可說終於掌握了箇中精髓，將2010年代出道的第3代韓團推向歐美。

國際化的成功，也和第2個擴粉策略息息相關，讓Blackpink打響Girl Crush風格（意指女孩對女孩迷戀）。有個性、帥氣、帶點壞女孩形象的路線，打破了異性相吸的公式，讓女團也可以通吃男女粉絲。

從取名Blackpink開始，在代表少女的粉紅色中加入黑色，官方更宣告其中「漂亮並不代表全部」的意涵。

大膽突破女團可愛形象曲風跳脫傳統K-Pop吸路人

尤其，美國並不存在以「可愛」為概念的亞洲式偶像，反而是如5佳人（Fifth Harmony）、天命真女（Destiny's Child）一般酷酷的女子團體，才能網羅女粉絲，也正是Blackpink訴求的風格。

韓國大眾文化評論家吳光洙指出，韓國音樂圈普遍認為女粉絲消費力較高，所以男團才能創造更大收益。從《告示牌》的數據也可以看出，男團依賴歌曲及周邊商品，而女團通常以廣告賺取收入，因此後者為吸引廣告商，多半以可愛或性感形象示人。

「但Blackpink打破了這個公式，」吳光洙說︰「她們不用甜美性感的舞曲，而是用以嘻哈為基礎的音樂武裝自己，做出扎實的表演。」

第3個擴粉策略，則是超水準的表演實力。4位女孩各有特色，同時又能彼此融合，奠基於練習生時代每天14個小時的苦練。

其中留學紐西蘭5年的Jennie、泰國出生的Lisa的饒舌功力堅強，標準的英文發音就連在海外也難逢敵手。主唱Jisoo沙啞的歌喉富含特色，Rosé則常常帶著吉他登台，就算不到粉絲程度，也能單純享受她們的勁歌熱舞。

主打歌皆由YG娛樂的王牌製作人Teddy Park操刀，他擅長將韓式旋律，與美式曲風巧妙混搭，打造快節奏、嘻哈風格的歌曲。NH投資證券分析師李和貞就指出︰「比起典型的K-Pop（韓國流行樂），Blackpink更接近嘻哈和電子舞曲，有助於吸引大眾注意力。」

「韓國流行樂先驅者的努力，讓早期哈韓族炒熱了市場⋯⋯，海外已做好接受的準備，」韓國大數據專家朴炯俊認為，前人的投入為後人累積了能量。今日Blackpink的成功，也要歸功長年的投資與試錯，才實現韓流娛樂的國際夢。

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