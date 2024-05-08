美軍「複製」計畫 採購自殺無人機

美國國防部副部長希克斯六日宣布，五角大廈「複製」計畫首批採購的武器系統為攻擊型無人機「彈簧刀」（Switchblade）六百型；這款無人機正被運用在烏克蘭戰場上，去年也傳台灣國防部考慮對美採購彈簧刀無人機。

美軍印太司令巴帕羅表示，這將持續確保自由開放的印太區域。

五角大廈去年九月推出複製計畫，預計花十八個月到廿四個月，在不同的領域打造數千套自主武器系統，以小型、智能、便宜且大量的武器平台，來應對中國大陸的競爭，包含台海衝突；國防部本財政年度為這項計畫投入五億美元。

希克斯六日同時表示，美國國防部將展開投入若干關鍵能力的規模生產，以強化美國國防及科技產業基礎；首批複製計畫將包含無人車、無人機與反無人飛行器系統。

希克斯說，首批採購清單包含由空境公司製造的彈簧刀六百型的「遊彈」（loitering munition），因為美國提供的彈簧刀無人機已在烏克蘭戰場展示其攻擊火力。

一般無人機藉著偵照發現目標，導引友軍加以攻擊，或者自身攜帶彈藥開火；不過，包含彈簧刀之類的自殺無人機，則是在機身裝有高爆彈頭，發現目標之後就直接一頭撞去，與敵人同歸於盡，美軍稱這類產品為遊彈，比起飛行速度快的飛彈，遊彈滯空時間較長，在鎖定目標後逕行攻擊。

彈簧刀六百型攻擊無人機的目的在於攻擊戰車之類具備重裝甲的目標，因此換用標槍飛彈的成型裝藥破甲彈頭；這款無人機的發射管長一百三十公分，整套系統全重為五十四公斤，可以在空中停留四十分鐘，有效控制範圍四十公里，最後俯衝速度則可以達到每小時一八五公里。

彈簧刀無人機是美軍軍援烏克蘭的不對稱武器之一，空境公司製作三百型和六百型無人機，六百型的殺傷力更大。

不只烏克蘭戰場使用彈簧刀無人機，去年傳出台灣國防部也考慮對美採購彈簧刀無人機，兩種型號都在評估中。

美國國防部並未公布首批採購的全數武器清單，在海上和部分反無人飛行器系統仍保密。