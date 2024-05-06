聽新聞
test
0:00 / 0:00

挺巴學運／美挺巴浪潮 猶太裔學生分歧大

聯合報／ 編譯盧炯燊／綜合報導

以色列與巴勒斯坦哈瑪斯組織去年十月七日在加薩開戰以來，支持巴勒斯坦的抗議集會就席捲美國大學校園。但反戰抗議活動讓許多猶太裔學生感到不安，無論他們對以色列及其對待巴勒斯坦人方式的看法有何不同。

丕優研究中心二月一項民調顯示，十八至卅五歲的猶太裔美國人，對以色列在加薩報復行動存在極大分歧，五成二認為可以接受，四成二認為無法接受，而五十歲以上的猶太裔美國人，六成八認為以軍行為可以接受。

跟其他族裔的美國人一樣，猶太裔學生對以巴衝突的看法不一而且微妙，隨著親巴勒斯坦示威在各大學上演，猶太裔學生之間的分歧更大。

有些猶太裔學生加入挺巴人示威陣營，與其他抗議者一起在帳篷裡慶祝逾越節，但也有不少人認為抗議者的言論「反猶太」，感到不安並害怕這些抗議活動。

在這一波示威的發源地哥倫比亞大學，該校學生、「全國大學猶太學生會」領導人之一施梅爾茨表示：「抗議加薩戰爭或對以色列的軍事行動感到震驚，是完全可以接受的，但猶太裔學生現在無論在身體或情感上都感到不安。」

在西北大學，三年級猶太裔學生鮑姆與其他抗議者在帳篷內度過逾越節，她說她的宗教價值促使她抗議加薩戰爭，也反對以色列的做法。但另一位西北大學猶太學生科恩說，反猶太主義讓猶太裔學生感到不受歡迎。

以色列 猶太 美國

延伸閱讀

「等同投降」…內唐亞胡堅拒哈瑪斯停火條件：對以色列將成重大挫敗

停火談判希望黯淡…哈瑪斯火箭攻擊克瑞沙洛關卡 以軍禁援助卡車通行

無顯著進展…加薩停火談判進入第2天 以色列、哈瑪斯仍拒讓步

停火談判 以哈就結束加薩戰爭仍有分歧

相關新聞

美挺巴學運未歇 2校畢典遭鬧場

支持巴勒斯坦的美國大學生校園紮營抗議行動最近幾周在全美各校蔓延，本月各大學畢業典禮首當其衝。密西根大學、印第安納大學四日...

蘇利文：有信心TikTok年底前出售

日經亞洲報導，華府憂心短影音平台TikTok淪為中共操縱工具，上個月通過「不賣就禁」法案，要求中國母公司字節跳動一年內將...

挺巴學運／美挺巴浪潮 猶太裔學生分歧大

以色列與巴勒斯坦哈瑪斯組織去年十月七日在加薩開戰以來，支持巴勒斯坦的抗議集會就席捲美國大學校園。但反戰抗議活動讓許多猶太...

玩笑鬧太大！旱鴨子醫學生遭惡作劇推落水 溺水近20分鐘一度瀕腦死

美國路易斯安那州26歲醫學院學生吉爾伯特（Christopher Gilbert），上個月在美國路州達博納湖（Lake ...

密西根大學畢業禮 挺巴學生鬧場 周末大學畢典大致平和

隨著抗議加薩戰爭的大學學生帳篷營地最近幾周在全美各大學校園蔓延，本周末舉行的大學畢業典禮，首當其衝。儘管4日舉行的大學畢...

竊取數位資訊製造假卡 糧食券詐騙案猖獗 領福利家庭受害

仰賴糧食券等公共福利制度生活的數以百萬計美國家庭正面臨詐騙威脅，詐騙集團使用非法安裝的裝置，竊取受害者的支付卡數據；受害...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。