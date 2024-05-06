挺巴學運／美挺巴浪潮 猶太裔學生分歧大

以色列與巴勒斯坦哈瑪斯組織去年十月七日在加薩開戰以來，支持巴勒斯坦的抗議集會就席捲美國大學校園。但反戰抗議活動讓許多猶太裔學生感到不安，無論他們對以色列及其對待巴勒斯坦人方式的看法有何不同。

丕優研究中心二月一項民調顯示，十八至卅五歲的猶太裔美國人，對以色列在加薩報復行動存在極大分歧，五成二認為可以接受，四成二認為無法接受，而五十歲以上的猶太裔美國人，六成八認為以軍行為可以接受。

跟其他族裔的美國人一樣，猶太裔學生對以巴衝突的看法不一而且微妙，隨著親巴勒斯坦示威在各大學上演，猶太裔學生之間的分歧更大。

有些猶太裔學生加入挺巴人示威陣營，與其他抗議者一起在帳篷裡慶祝逾越節，但也有不少人認為抗議者的言論「反猶太」，感到不安並害怕這些抗議活動。

在這一波示威的發源地哥倫比亞大學，該校學生、「全國大學猶太學生會」領導人之一施梅爾茨表示：「抗議加薩戰爭或對以色列的軍事行動感到震驚，是完全可以接受的，但猶太裔學生現在無論在身體或情感上都感到不安。」

在西北大學，三年級猶太裔學生鮑姆與其他抗議者在帳篷內度過逾越節，她說她的宗教價值促使她抗議加薩戰爭，也反對以色列的做法。但另一位西北大學猶太學生科恩說，反猶太主義讓猶太裔學生感到不受歡迎。