美挺巴學運未歇 2校畢典遭鬧場

支持巴勒斯坦的美國大學生校園紮營抗議行動最近幾周在全美各校蔓延，本月各大學畢業典禮首當其衝。密西根大學、印第安納大學四日舉行的畢業典禮發生抗議行動，維吉尼亞大學則要求警方清場，至少廿五人被捕。

安娜堡密西根大學四日舉行畢業典禮，約有七十五名學生抗議者遊行。校方表示，他們在典禮開始時，高喊口號並走上走道，安全人員護送他們到體育場後方，讓他們自由抗議，整個過程沒有逮捕任何人。

密西根大學發言人馬斯托尼表示，「密西根大學的畢業典禮，幾十年來一直都有像這樣的和平抗議活動」。

布魯明頓印第安納大學四日畢業典禮有六千七百名畢業生，加上家長逾四萬人參加，場內外都有大批警力駐守，但仍有數十名學生在典禮時分成兩批退出抗議，並高喊支持巴勒斯坦口號。

在夏洛特斯維爾維吉尼亞大學，警方四日在社群媒體Ｘ宣布在校園中的聚集屬「非法集會」後，拆除了抗議帳篷並驅散示威者，至少廿五人被捕。芝加哥藝術學院、紐約州瓦薩學院校方都找來警方清場，逮捕紮營示威者。

在佛蒙特大學，該校原邀請美國駐聯合國大使發表畢業典禮致詞，但在抗議者要求下，這項安排已取消。

在俄亥俄州肯特州立大學，數百名支持巴勒斯坦的示威者四日在校園集會，呼籲以巴停戰，重申要求校方停止和武器製造業及軍火商往來，並紀念反越戰示威屠殺案五十四周年。一九七○年五月四日，被派往該校鎮壓反戰示威的國民兵朝學生開槍，造成四名抗議學生喪生，九名學生受傷。

在南加州大學，校方四日告訴美國有線電視新聞網（ＣＮＮ），南加州大學正在加強安全措施，洛杉磯警局人員畢業典禮前將留駐校園。校方三日宣布，打算於九日舉辦「家庭畢業生慶祝活動」。

至於哥倫比亞大學，學生連續數周抗議紮營和占領活動，警方大規模逮捕示威者之後，校方要求紐約警方留在校園內至少到十七日，亦即原訂的畢業典禮兩天後。基於安全考量，哥大主要畢業典禮已被取消，較小型的畢業活動仍在計畫中。哥大巴納德學院部分教職員工計畫參加十六日舉行的另一場畢業典禮。

未來幾周美國校園還會有更多畢業活動。華盛頓郵報統整相關新聞報導、警方和大學聲明，全美大學校園過去兩周已有二千三百多人被捕。示威者主要訴求是大學停止與以色列或支持加薩戰爭的企業往來，要求校方撤資。