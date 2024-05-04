駐舊金山辦事處長投書 籲盟友支持台灣參與WHA

世界衛生大會（WHA）即將舉行，台灣尚未收到邀請函。駐舊金山辦事處長賴銘琪投書紀事報指出，台灣是建立全球健康網絡的關鍵，不應被排除在外。

第77屆世界衛生大會將於5月27日在瑞士日內瓦召開，儘管近年來國際挺台參與WHA的力道日益增溫，台灣在中國施壓下，自2017年起便未受邀。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）今天刊出駐舊金山辦事處長賴銘琪投書，他為文點出台灣與加州關係緊密，台灣是加州第3大貿易夥伴，有超過50萬台灣移民居住在加州。

他同時指出，台灣在國際間扮演關鍵角色，不僅每週有51班直飛航班往返舊金山和台北，使台灣成為東亞的航空中心樞紐，也是預防疾病傳播不可或缺的合作夥伴；此外，台灣在各項醫療技術上取得重要進展，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後採行的強健國家衛生體系為世界提供寶貴的學習架構。

他表示，台灣作為捍衛全民醫療權利的堅定夥伴，加入世界衛生組織（WHO）是建立全球健康網絡的關鍵，被排除在外造成衛生安全和公共衛生進步缺口。

有鑑於此，他投書呼籲盟友支持台灣定期以觀察員身分參與WHA。

除代表處外，舊金山灣區僑團亦聯合為台灣發聲，超過10個北加州台美人社團連署，指出在中國施壓下，WHO持續拒絕台灣與會，違反其「人人享有健康」的願景，促請WHO和國際社會正視台灣人民對參與世界衛生體系的堅決期盼。

連署聲明指出，推動台灣參與WHA的使命雖是艱難繁重，仍要團結海內外的力量，堅忍地戮力前進，盡心盡力向世界傳遞台灣的聲音。